„Dla nas koalicja jest najważniejsza. Nie ma ważniejszej rzeczy w tej chwili w Polsce, żeby to, co napsuł PiS, naprawić. Nie wyobrażamy sobie, żeby to naprawiać bez Platformy Obywatelskiej, bez Szymona Hołowni i Polski 2050, bez Władysława Kosiniaka-Kamysza. To jest niemożliwe. Ta droga dla nas jest najważniejsza” - oświadczył Czarzasty, który w Płocku uczestniczył w sobotę w konwencji Nowej Lewicy przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi.

Jak podkreślił, „Lewica jest we właściwym miejscu” oraz „będzie i jest stabilnym, trwałym podmiotem koalicji 15 października”. „To jest dla nas najważniejsza sprawa” - zapewnił Czarzasty.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy zwrócił jednocześnie uwagę, że obecną koalicję rządzącą tworzą cztery środowiska i każde ma swój program. „I chcę powiedzieć jedną rzecz, że bez samorządów program Lewicy nie zostanie zrealizowany. Bez Lewicy nie będą podkreślane te sprawy, które dla nas są najważniejsze i nigdy od nich nie odejdziemy” - dodał Czarzasty. Wśród takich spraw wymienił m.in. prawa kobiet.

Uczestnicząca w sobotniej konwencji Nowej Lewicy w Płocku ministra ds. równości Katarzyna Kotula przedstawiła kandydatkę tej formacji na prezydentkę tego miasta Wiesławę Rybicką - Bogusz, prezeskę Oddziału Regionalnego Kobiety w Centrum Mazowsze Północ. W trakcie spotkania zaprezentowano też kandydatki i kandydatów ugrupowania na radnych Płocka oraz na radnych wojewódzkich w tym okręgu.