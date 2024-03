We wtorek o godz. 17.30 w siedzibie PKW zostaną wylosowane jednolite numery list wyborczych komitetów wyborczych o zasięgu ogólnopolskim. Są to komitety, które zarejestrowały listy w co najmniej połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw. Wylosowany w ten sposób numer przyjmą listy danego komitetu nie tylko w wyborach do sejmików, ale także w wyborach do rad powiatów i rad gmin.

Wybory samorządowe 2024: Jakie komitety zostały zarejestrowane?

Jak przekazała PAP Państwowa Komisja Wyborcza, w losowaniu wezmą udział: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy".

Numery list komitetów, które nie mają zasięgu ogólnopolskiego, będą losowane w kolejnych dniach lokalnie przez komisarzy wyborczych.

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Drugą turę w przypadku wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów zaplanowano na 21 kwietnia.

autorka: Aleksandra Rebelińska