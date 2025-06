Z informacji podanych przez PKW wynika, że wybory prezydenckie wygrał kandydat popierany przez PiS Karol Nawrocki, który uzyskał 50,89 proc. głosów. Kandydat KO Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów. Frekwencja wyniosła 71,63 proc.

Reklama

Reklama

Schetyna: Nic nie odwróciło trendu z 2020

Grzegorz Schetyna (KO) zwrócił uwagę w poniedziałkowej rozmowie w TVN24, że wynik wyborczy jest bardzo podobny do wyników wyborów prezydenckich w 2020 r., kiedy w II turze Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim. "Wydaje się, że nic takiego się nie zmieniło, co by odwróciło ten trend. (...) Nie udało się zmienić tej logiki, wydawało się, że ta kampania jest inna, bo inni są kandydaci" - powiedział Schetyna.

Schetyna: Najważniejsze pytanie to jak wygrać w 2027

Jak mówił, wydawało się, że decydujące będą wszystkie informacje, które pojawiły się wokół Nawrockiego w kampanii. "Wydawało się, że one będą decydujące, będą decydować o wyniku wyborczym, nie decydowały" - powiedział Schetyna.

Dodał, że "teraz pytanie jest o to, jak wygrać wybory parlamentarne za dwa lata, jak zbudować koalicję". "Dzisiaj to jest najważniejsze" - ocenił.

Bocheński: Porażka to wina Tuska

Z kolei europoseł PiS Tobiasz Bocheński ocenił w TVN24, że na zwycięstwo Nawrockiego i przegraną Trzaskowskiego w wyborach wpłynęły "dwa podstawowe czynniki". "Pierwszym czynnikiem jest Donald Tusk i to, że Polacy w coraz większym procencie są niezadowoleni z jego rządu i to, że końcu kampanii włączył się bardzo intensywnie przykrywając Rafała Trzaskowskiego" - powiedział polityk PiS.

Drugim czynnikiem przegranej kandydata KO jest - jego zdaniem - to, że Trzaskowski "próbował przedstawiać się jako ktoś inny niż jest w rzeczywistości". Bocheński zapytany o medialne doniesienia na temat Nawrockiego w trakcie kampanii, w tym "ustawki" i doniesienia o przejęciu mieszkania odparł, że wyborcy nie uznali tych zarzutów jako istotne.