"Nie będę tolerować tak zwanych eko-wojowników depczących nasz styl życia i drenujących zasoby policji" - oświadczyła Patel w przemówieniu wygłoszonym na konferencji Partii Konserwatywnej w Manchesterze, odnosząc się do aktywistów z grupy Insulate Britain, którzy od trzech tygodni blokują niemal codziennie drogi, w szczególności obwodnicę Londynu.

"Ich działania w ostatnich tygodniach to jedne z najbardziej bezowocnych protestów w sprawie środowiska, jakie ten kraj kiedykolwiek widział" - mówiła Patel. "Wolność do protestów jest podstawowym prawem, o którego utrzymanie nasza partia będzie zawsze walczyć. Ale to musi być w ramach prawa" - podkreśliła.

Patel ogłosiła, że maksymalne kary za zakłócanie ruchu na drogach zostaną zwiększone, a "ingerencja w kluczową infrastrukturę, taką jak drogi, koleje i nasza wolna prasa" zostanie uznana za przestępstwo. Zapowiedziała, że da policji i sądom nowe uprawnienia, by mogły się zająć "niewielką mniejszością sprawców, którzy zamierzają podróżować po kraju, powodując zakłócenia i niedolę w naszych społecznościach".

W poniedziałek w Londynie, gdzie aktywiści z Insulate Britain przeprowadzali kolejny protest, doszło do słownych i fizycznych konfrontacji między nimi a kierowcami. Jak informowały media, przyczyną był fakt, że aktywiści nie chcieli przepuścić kobiety jadącej do chorej matki.

We wtorek grupa przeprosiła za zakłócenia, które spowodowały jej akcje, ale dodała, że dopóki rząd nie podejmie konkretnych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu, tego typu protesty będą kontynuowane. "Nie wyobrażamy sobie podejmowania takich działań w normalnych warunkach. Wierzymy jednak, że naszej rzeczywistości trzeba stawić czoło. Załamanie klimatu dzieje się wokół nas. W ciągu kilku lat staniemy w obliczu chaosu gospodarczego oraz załamania prawa i porządku" - oświadczył rzecznik grupy Liam Norton.

Grupa domaga się od brytyjskiego rządu podjęcia wiążącego zobowiązania do zaizolowania wszystkich 29 milionów nieszczelnych domów w Wielkiej Brytanii do 2030 roku, a wszystkich mieszkań socjalnych do 2025 roku.