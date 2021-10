- Jeżeli rząd przedstawi program reform systemu sądowniczego to jest szansa, że te pieniądze dostaniemy dosyć szybko. Jeżeli tego nie zrobi to może być taka sytuacja, że do końca roku nie dostaniemy żadnej zaliczki. Potem nie będzie już żadnej zaliczki, tylko środki za wykonanie określonych zadań - twierdzi Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego.

