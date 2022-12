"FOMC podniósł dziś stopę procentową naszej polityki o 0,5 pkt proc. Nadal przewidujemy, że dalsze podwyżki będą odpowiednie, aby osiągnąć nastawienie w polityce pieniężnej, które jest wystarczająco restrykcyjne, aby przywrócić inflację do poziomu 2%" - powiedział Powell podczas konferencji prasowej.

"Rozumiemy trudności, jakie powoduje wysoka inflacja i jesteśmy mocno zaangażowani w jej obniżenie do naszego celu, jakim jest 2%. W ciągu roku podjęliśmy zdecydowane działania w celu zaostrzenia kursu polityki pieniężnej. Zrobiliśmy już wiele, a pełne efekty naszego dotychczasowego szybkiego zacieśnienia nie są jeszcze odczuwalne. Mimo to mamy więcej pracy do wykonania" - dodał.

Powell podkreślił, że przywrócenie stabilności cen będzie prawdopodobnie wymagało restrykcyjnego kursu polityki przez pewien czas.

FOMC postanowił podnieść poziom głównej stopy procentowej do 4,25-4,5% (z 3,75-4%). Komitet podtrzymał stwierdzenie, że jest mocno zaangażowany w przywrócenie inflacji do celu 2%.

Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami rynku.