"Zgodnie z oczekiwaniami FED podniósł stopy procentowe o 50 p.p. Podwyżka jest niższa niż wcześniej oczekiwały rynki, jednak poprzednie podwyżki stóp zadziałały i inflacja zaczęła mocno spadać. Inne banki centralna mogą podążać podobną ścieżką" - komentuje Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce.

"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższym okresie. Dla wsparcia tych celów Komitet postanowił podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do 4-1/4-4-1/2 procent. Komitet przewiduje, że ciągłe zwiększanie docelowego przedziału będzie właściwe w celu osiągnięcia takiego nastawienia polityki pieniężnej, które będzie wystarczająco restrykcyjne, aby z czasem przywrócić inflację do poziomu 2%. Określając tempo przyszłych podwyżek w docelowym przedziale, Komitet weźmie pod uwagę łączne zacieśnianie polityki pieniężnej, opóźnienia, z jakimi polityka pieniężna wpływa na działalność gospodarczą i inflację, oraz rozwój sytuacji gospodarczej i finansowej" - czytamy w komunikacie.

"Ponadto Komitet będzie kontynuował redukcję swoich zasobów skarbowych papierów wartościowych oraz papierów dłużnych i zabezpieczonych hipoteką agencji, zgodnie z planami redukcji wielkości bilansu Rezerwy Federalnej, które zostały opublikowane w maju. Komitet jest mocno zaangażowany w powrót inflacji do celu, jakim jest 2%" - dodano.

Prognozy Fed ws. PKB w USA

Wzrost PKB w USA wyniesie w tym roku 0,4-0,5% (wobec 0,1-0,3% oczekiwanych na 2022 r. we wrześniu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2022 r. wynosi obecnie 0,5% (wobec 0,2% we wrześniowej projekcji).

Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 0,4-1% w 2023 r. (wobec 0,5-1,5% w projekcji wrześniowej) i 1,3-2% w 2024 r. (wobec 1,4-2% oczekiwanych we wrześniu) oraz 1,6-2% w 2025 r. (bez zmian wobec oczekiwań z września).

Mediana prognoz na lata 2023-2024 wynosi odpowiednio: 0,5% i 1,6% (wobec odpowiednio: 1,2% i 1,7% w projekcji wrześniowej) oraz 1,8% w 2025 r. (bez zmian).

Stopa bezrobocia w USA. Jakie są prognozy Fed?

Stopa bezrobocia w USA wyniesie w tym roku 3,7% (wobec 3,8-3,9% oczekiwanych na 2022 r. we wrześniu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2022 r. wynosi obecnie 3,7% (wobec 3,8% oczekiwanych we wrześniu).

Stopa bezrobocia prognozowana jest na poziomie odpowiednio: 4,4-4,7% w 2023 r. (wobec 4,1-4,5% w projekcji wrześniowej) i 4,3-4,8% w 2024 r. (wobec 4-4,6% w projekcji wrześniowej) oraz 4-4,7% w 2025 r. (wobec 4-4,5% w projekcji wrześniowej).

Mediana prognoz na lata 2023-2024 wynosi odpowiednio po: 4,6% (wobec odpowiednio po 4,4% w projekcji z września) oraz 4,5% na 2025 r. (wobec 4,3% w projekcji z września).