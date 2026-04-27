Co powinna oznaczać troska o local content w Polsce

dzisiaj, 09:09
Jakub Stypuła, prezes firmy Polimex Mostostal, opowiedział w studiu DGP na Europejskim Kongresie Gospodarczym o planach i działaniach jednej z najważniejszych firm budownictwa przemysłowego w Polsce. Odniósł się również do kwestii local contentu.

Pod koniec 2025 roku Polimex Mostostal przedstawił strategię rozwoju grupy kapitałowej na lata 2026-2033. Zakłada ona dalszy rozwój działalności w kluczowych sektorach: energetyce, petrochemii, budownictwie przemysłowym, ogólnym i infrastrukturze, przy jednoczesnym wzmocnieniu segmentu produkcji.

Obronność i energetyka

Polimex Mostostal angażuje się w projekty w zakresie obronności. Firma budowała na przykład płot na granicy Polski z Białorusią. Jakub Stypuła poinformował o podpisaniu umów o współpracy z fińskimi firmami, których efektem będą oferty w zakresie inwestycji w miejsca schronienia i schrony, w czym przedsiębiorstwa z tego kraju mają duże doświadczenie.

Jednym z segmentów rozwoju firmy Polimex Mostostal jest również energia atomowa. Firma uczestniczy w projekcie budowy elektrowni atomowej w Choczewie, podpisała także listy intencyjne w sprawie udziału w budowie małoformatowych reaktorów jądrowych.

Rządowy program mieszkaniowy wychodzi naprzeciw potrzebom Polaków
W początkowej fazie realizacji są inwestycje w bloki gazowe w Rybniku i Gryfinie. Prezes Stypuła przypomniał, że obie te lokalizacje nie są nowością dla firmy.
W Gryfinie pod koniec 2024 roku oddaliśmy do użytku dwa bloki elektrowni Dolna Odra, a w Rybniku kończymy prace budowlane i przystępujemy do rozruchu elektrowni CCGT dla PGE powiedział.

Poparcie dla local content

Jedno z najczęściej wymienianych haseł w kontekście inwestycji strategicznych w Polsce stał się local content.
Pozytywnie oceniamy to, co zrobiło Ministerstwo Aktywów Państwowych i wspieramy jego działania w tym zakresie powiedział Jakub Stypuła.
Pochwalił też Polski Związek Pracodawców Budownictwa za lobbing w tym obszarze.
Nie chcielibyśmy jednak, żeby local content uległ fetyszyzacji zaznaczył prezes Polimex Mostostal.
Jak tłumaczył, idea ta oznacza lokowanie zamówień i dbanie o polski biznes, o wkład krajowy, ale nie chodzi o to, by po stronie wykonawców zaczęły się przepychanki o to, kto jest bardziej krajowy, lokalny, narodowy albo polski.

Local content rozumiem tak, że z jednej strony dbamy o udział komponentu krajowego, lokalnego, tam kierujemy strumień zamówień i przychodów, ale z drugiej strony mocno dbamy o transfer technologii i know-how do Polski. A po trzecie dbamy o to, by u nas powstawały nowoczesne centra kompetencyjne, abyśmy nie byli tylko importerem technologii, lecz aby zostawały one w Polsce i rozwijały nasz rynek definiował Jakub Stypuła.

||
Nawet 35 tysięcy złotych dla właścicieli domów. Trzeba się spieszyć ze złożeniem wniosku o dotację
Świadczenie przedemerytalne to comiesięczna pomoc finansowa dla osób w wieku przedemerytalnym, które utraciły pracę z przyczyn od siebie niezależnych
Osobom po 56. roku życia od 1 marca 2026 r. przysługuje 1993,76 zł brutto co miesiąc
Rakiet wystarczy na 10 dni wojny. Europa może ponieść sromotną klęskę
