Co powinna oznaczać troska o local content w Polsce

Pod koniec 2025 roku Polimex Mostostal przedstawił strategię rozwoju grupy kapitałowej na lata 2026-2033. Zakłada ona dalszy rozwój działalności w kluczowych sektorach: energetyce, petrochemii, budownictwie przemysłowym, ogólnym i infrastrukturze, przy jednoczesnym wzmocnieniu segmentu produkcji.

Obronność i energetyka

Polimex Mostostal angażuje się w projekty w zakresie obronności. Firma budowała na przykład płot na granicy Polski z Białorusią. Jakub Stypuła poinformował o podpisaniu umów o współpracy z fińskimi firmami, których efektem będą oferty w zakresie inwestycji w miejsca schronienia i schrony, w czym przedsiębiorstwa z tego kraju mają duże doświadczenie.

Jednym z segmentów rozwoju firmy Polimex Mostostal jest również energia atomowa. Firma uczestniczy w projekcie budowy elektrowni atomowej w Choczewie, podpisała także listy intencyjne w sprawie udziału w budowie małoformatowych reaktorów jądrowych.

W początkowej fazie realizacji są inwestycje w bloki gazowe w Rybniku i Gryfinie. Prezes Stypuła przypomniał, że obie te lokalizacje nie są nowością dla firmy.

W Gryfinie pod koniec 2024 roku oddaliśmy do użytku dwa bloki elektrowni Dolna Odra, a w Rybniku kończymy prace budowlane i przystępujemy do rozruchu elektrowni CCGT dla PGE powiedział.

Poparcie dla local content

Jedno z najczęściej wymienianych haseł w kontekście inwestycji strategicznych w Polsce stał się local content.

Pozytywnie oceniamy to, co zrobiło Ministerstwo Aktywów Państwowych i wspieramy jego działania w tym zakresie powiedział Jakub Stypuła.

Pochwalił też Polski Związek Pracodawców Budownictwa za lobbing w tym obszarze.

Nie chcielibyśmy jednak, żeby local content uległ fetyszyzacji zaznaczył prezes Polimex Mostostal.

Jak tłumaczył, idea ta oznacza lokowanie zamówień i dbanie o polski biznes, o wkład krajowy, ale nie chodzi o to, by po stronie wykonawców zaczęły się przepychanki o to, kto jest bardziej krajowy, lokalny, narodowy albo polski.

Local content rozumiem tak, że z jednej strony dbamy o udział komponentu krajowego, lokalnego, tam kierujemy strumień zamówień i przychodów, ale z drugiej strony mocno dbamy o transfer technologii i know-how do Polski. A po trzecie dbamy o to, by u nas powstawały nowoczesne centra kompetencyjne, abyśmy nie byli tylko importerem technologii, lecz aby zostawały one w Polsce i rozwijały nasz rynek definiował Jakub Stypuła.

