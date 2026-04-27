Rządowy program mieszkaniowy wychodzi naprzeciw potrzebom Polaków

Henryk Kwapisz był gościem studia Dziennika Gazety Prawnej podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Ocenił on, że w rządowym programie mieszkaniowym zostały dobrze zdefiniowane problemy, z którymi musi się zmierzyć Polska. Pytanie tylko, w jaki sposób przyjęte założenia zostaną zrealizowane.

Stabilizacja rynku mieszkaniowego

Henryk Kwapisz zwrócił uwagę na wsparcie budownictwa publicznego, czyli Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, budownictwo na wynajem, wykorzystanie Krajowego Zasobu Nieruchomości.

– To wszystko wychodzi naprzeciw potrzebom Polaków – zaznaczył Henryk Kwapisz.

Zauważył jednak, że program mieszkaniowy to perspektywa nawet 10 lat, musi mieć charakter długofalowy i nie może ulegać zmianom wraz z każdą zmianą rządu.

– Nie wiem, czy przyniesie dużą liczbę mieszkań, na pewno jego głównym zadaniem jest stabilizacja rynku – stwierdził.

Jak zaznaczył Henryk Kwapisz, Społeczne Inwestycje Mieszkaniowe nie mogą oznaczać oferowania budynków drugiej kategorii.

– To nie może być byle taniej, byle szybciej, byle łatwiej – powiedział.

Tego rodzaju budynki muszą zapewniać komfort i bezpieczeństwo oraz niskie rachunki za energię, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Wojciech Kwapisz zwracał również uwagę, że tak budowane nowoczesne mieszkania nie mogą być szybko przeznaczane na sprzedaż lokatorom.

Nowoczesne budownictwo modułowe

Przedstawiciel Saint-Gobain mówił również o tym, że nowoczesne mieszkania mogą powstawać w technologii budownictwa modułowego.

– Jest kilka dobrych przykładów, choćby budynek w Mysłowicach, który spełnia wysokie wymagania techniczne, a ci, którzy w nim mieszkają, są bardzo zadowoleni – opowiadał.

Podkreślił, że nowoczesne rozwiązania, zapewniające komfort i trwałość budynków, wcale nie muszą być drogie.

– Budownictwo modułowe dobrze się rozwija w krajach skandynawskich, w Wielkiej Brytanii, bo tam dostrzeżono jego ogromną przewagę polegającą na tym, że praktycznie nie istnieje plac budowy, a pogoda nie wpływa na jakość, bo montaż wykonuje się w hali – tłumaczył przedstawiciel Saint-Gobain.

W jego ocenie w przypadku budownictwa społecznego w Polsce powinno dominować właśnie budownictwo modułowe.

GEG