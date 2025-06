Ukraińskie MSZ: „To krok przeciwny duchowi dobrosąsiedztwa”

W oficjalnym komunikacie MSZ Ukrainy napisano:

Reklama

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy ocenia decyzję Sejmu RP o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci ofiar tzw. 'ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA' na wschodnich terytoriach II RP jako krok, który jest sprzeczny z duchem dobrosąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.”

Dalej ukraiński resort podkreśla, że:

„Tego typu jednostronne działania nie sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu i pojednaniu. Prawdziwe porozumienie leży w dialogu, badaniach historycznych i wspólnej pracy naukowców, a nie w politycznym dyktacie pamięci.”

Ukraina apeluje do Polski o powstrzymanie się od działań, które mogą zwiększać napięcie i zaszkodzić zaufaniu między narodami w czasie wspólnej walki z Rosją.

/> />

Deep State: „Z takimi przyjaciółmi nie trzeba wrogów”

Jeszcze mocniejsze słowa padły na Telegramie z kanału Deep State, który często komentuje wydarzenia z perspektywy ukraińskich sił zbrojnych i służb.

„To bardzo po partnersku i dobrosąsiedzku – z takimi 'przyjaciółmi' i wrogów nie trzeba” piszą komentatorzy Deep State.

Zwracają też uwagę na podwójne standardy Warszawy:

„Oni ustanawiają nam, kogo mamy prawo czcić. A przecież my też mamy co pamiętać - polski ucisk trwał przez stulecia. Ile razy Ukraina próbowała to wytłumaczyć Polakom - nie chcą tego słuchać.”

Padają też sugestie, by odpowiedzieć symbolicznymi gestami:

„Warto uznać Józefa Piłsudskiego za wroga narodu ukraińskiego. 21 listopada – Dzień okupacji Lwowa. 18 marca – Dzień zdrady w Rydze. Tego typu dat mamy jeszcze wiele.”

Bohaterowie nie do ruszenia

Dla ukraińskich nacjonalistów jasne jest jedno: OUN i UPA pozostają bohaterami narodowymi.

„Stepan Bandera i Roman Szuchewycz byli i będą bohaterami Ukrainy. A czerwono-czarny sztandar będzie powiewać obok państwowego” – napisano w podsumowaniu wpisu Deep State.

Napięcie w sojuszu. Czy historia rozbije wspólny front?

Polsko-ukraińskie relacje po raz kolejny trafiają na minę historyczną. Choć oba kraje oficjalnie zapewniają o przyjaźni, decyzje o upamiętnianiu dawnych zbrodni oraz odmienna ocena przeszłości grożą głębszym podziałem. W tle wciąż rozbrzmiewa apel prezydenta Polski, który niedawno zaznaczył, że bez godnego pochówku ofiar Wołynia Ukraina nie ma co marzyć o wejściu do NATO czy UE. Symboliczna pamięć staje się więc kartą przetargową w realnej polityce.