PGNiG wkrótce zwiększy opłaty za gaz z uwagi na wygasające tarcze osłonowe, które obowiązują jedynie przez pierwszą połowę roku. Obecnie, na mocy ustawy z 15 grudnia 2022 roku, gospodarstwa domowe oraz inni odbiorcy korzystający z niższych stawek cenowych mają zagwarantowaną ochronę taryfową. Obecna cena gazu dla tych odbiorców wynosi 24,62 grosze za kilowatogodzinę brutto, przy zachowaniu stawek abonamentowych i dystrybucyjnych na poziomie z końca 2022 roku zgodnie z art. 62b ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego, do 30 czerwca 2024 roku.

Nowe, wyższe ceny już od 1 lipca

Jak informuje PGNiG w komunikatach przesyłanych do klientów, od 1 stycznia obowiązują nowe stawki dotyczące sprzedaży i dystrybucji gazu. Zgodnie z doniesieniami portalu money.pl, od lipca rachunki osób, które nadal korzystają z tarcz, wzrosną średnio o 50-60 proc.

PGNiG Obrót Detaliczny podnosi ceny gazu o około 45 proc. - z obecnych 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E.

Również ceny gazu zaazotowanego wzrosną. Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena podskoczy z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto. Oznacza to zatem podwyżkę odpowiednio o 45 proc. i 47 proc.

Wzrosną także stawki opłat abonamentowych. W grupie W-1.1 z 4,06 zł miesięcznie do 4,12 zł miesięcznie brutto - czyli o 1,5 proc. Do tego należy również doliczyć wyższe opłaty dystrybucyjne - opłata zmienna wzrośnie np. o 55 proc., z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto, natomiast opłata stała wzrośnie o 59 proc. - z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1.

Wyższe rachunki za gaz

Jak przekazuje serwis money.pl, dla klientów objętych ochroną taryfową, przewidywany średni wzrost cen gazu od 1 lipca 2024 roku wyniesie około 45-47 proc. W zależności od rodzaju gazu stawki wzrosną z 24,62 gr/kWh do 35,79-36,27 gr/kWh brutto.

Dodatkowo trzeba uwzględnić podwyżki stawek dystrybucyjnych. Na przykład opłata zmienna wzrośnie o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto. Natomiast opłata stała zwiększy się o 59 proc. z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1.Nie ulega wątpliwości, że to przełoży się na wyższe rachunki za gaz, które mogą wzrosnąć o średnio 50-60 proc. w drugiej połowie 2024 roku - w porównaniu z rokiem 2022.

Złożenie wypowiedzenia tylko do końca czerwca

Większość klientów PGNiG ma czas do końca czerwca 2024 roku, aby dostosować swoje domowe budżety do przewidywanych wyższych rachunków za gaz. Osoby, które nie zgadzają się z zapowiedzianymi zmianami, mają 14 dni na złożenie wypowiedzenia umowy.