Polska chce ratować Ukrainę. Czy stać nas na wysłanie coraz droższego prądu?

Polska zamierza uratować Ukrainę, jeśli tej zacznie brakować energii elektrycznej. Niemal natychmiastowego zwiększenia dostaw prądu do naszego wschodniego sąsiada nie wykluczyła minister środowiska, Paulina Hennig-Kloska, jeśli tylko zaistnieje taka potrzeba. Czy nasz kraj jest na to gotowy i czy w Polsce wystarczy prądu, by ratować sąsiada?