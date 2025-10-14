Atak Rosji na Polskę. Amerykański generał mówi, jaka byłaby reakcja NATO

Generał Ben Hodges, były dowódca amerykańskich sił lądowych w Europie, ocenił, że ewentualny atak Federacji Rosyjskiej na państwo członkowskie NATO spotkałby się z błyskawiczną i zdecydowaną odpowiedzią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podkreślił, że scenariusz taki różniłby się diametralnie od tego, co obserwujemy podczas wojny w Ukrainie.

Reklama

– Gdyby Rosja w 2025 roku zaatakowała Polskę tak samo, jak zaatakowała Ukrainę, zostałaby zniszczona przez siły powietrzne NATO i wojska lądowe Sojuszu – stwierdził generał Hodges.

W jego opinii jednym z pierwszych celów NATO byłyby rosyjskie bazy wojskowe w obwodzie kaliningradzkim i w Sewastopolu. – W ciągu pierwszych godzin Królewca nie ma. Wszystkie rosyjskie obiekty są zniszczone. Tak samo jak wszelkie rosyjskie obiekty wojskowe w Sewastopolu – kontynuował generał.

Co, jeśli Rosja zaatakuje Polskę? Amerykański generał wieszczy druzgocącą porażkę

Generał Hodges zaznaczył, że ewentualny konflikt z Rosją nie przypominałby wojny w Ukrainie, gdyż kraje NATO posiadają pełną zdolność do natychmiastowego reagowania oraz środki odstraszania, które uniemożliwiłyby Moskwie prowadzenie długotrwałych działań ofensywnych.

Generał ocenił także w wywiadzie, że w 2014 roku, kiedy rozpoczął się konflikt ukraińsko-rosyjski, a Moskwa zaanektowała Krym, Ukraina była wspierana przez USA, Kanadę oraz Europę, jednak było też sporo krajów zbyt zależnych od dostaw rosyjskich surowców – gazu i ropy.

– Ludzie mówili wtedy, aby nie dramatyzować, bo Rosja jest ważnym krajem, który ma broń jądrową – wspominał generał Hodges.

"Wojna mogłaby zakończyć się szybciej". Europa popełniła jeden błąd

Generał Hodges przekonuje, że gdyby NATO od początku wojny w Ukrainie jednoznacznie zadeklarowało pełne wsparcie dla Kijowa, sytuacja na froncie mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.

– Zamiast tego zmarnowaliśmy lata na rozmowy w stylu: "A co, jeśli Rosja użyje broni jądrowej? Może trzeba podjąć negocjacje?" – powiedział. – Gdyby Sojusz od razu zapowiedział, że zapewni Ukrainie wszystko, co niezbędne do przywrócenia suwerenności, wojna mogłaby zakończyć się szybciej – dodał.