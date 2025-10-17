Wymiar urlopu wypoczynkowego a staż pracy – stan obecny

W aktualnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi:

20 dni – w przypadku zatrudnienia krótszego niż 10 lat,

26 dni – w przypadku zatrudnienia wynoszącego co najmniej 10 lat.

O długości urlopu decyduje staż pracy, czyli łączny okres zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Do stażu pracy wlicza się m.in.:

okres zatrudnienia u obecnego i poprzednich pracodawców, niezależnie od przerw czy sposobu rozwiązania stosunku pracy,

okres nauki (zgodnie z określonymi limitami lat, zależnymi od rodzaju ukoczonej szkoły),

okresy służby w Policji, wojsku i innych formacjach,

okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium w ramach szkolenia czy stażu,

okres pracy w gospodarstwie rolnym,

okres pracy za granicą,

a także inne szczególne przypadki przewidziane przepisami prawa.

Ważne Obecnie jednak do stażu pracy nie wlicza się okresów zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych ani okresów prowadzenia działalności gospodarczej.

Umowy zlecenia i działalność gospodarcza będą wliczane do stażu pracy

Nowelizacja podpisana przez Prezydenta RP wprowadza zasadniczą zmianę –do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, będą wliczane także okresy:

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,

wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług,

wykonywania umowy agencyjnej,

współpracy z osobami wykonującymi takie umowy lub prowadzącymi działalność,

członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,

– o ile za te okresy zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

Wliczony zostanie także:

okres prowadzenia działalności gospodarczej, w którym osoba nie podlegała obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym,

okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (jeżeli opłacono składki emerytalne i rentowe),

oraz okres wykonywania pracy zarobkowej za granicą na innej podstawie niż stosunek pracy.

Dodatkowo do katalogu okresów służby wliczanych do stażu zatrudnienia dopisano:

służbę w Straży Marszałkowskiej,

oraz służbę w Służbie Celno-Skarbowej.

Potwierdzeniem tych okresów będzie zaświadczenie z ZUS, wydawane na wniosek zainteresowanej osoby w formie elektronicznej za pośrednictwem profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym Zakładu.

Zmiany w stażu pracy – co to oznacza w praktyce?

Osoba zatrudniona obecnie na podstawie umowy o pracę, która wcześniej pracowała na umowie zleceniu lub prowadziła działalność gospodarczą, zyska prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego, jeśli po doliczeniu tych okresów jej staż pracy przekroczy 10 lat. To jednak nie wszystko.

Nowe zasady naliczania stażu pracy – dłuższe wypowiedzenia, wyższe odprawy, dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe

Nowe przepisy przewidują, że okres wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z obecnym pracodawcą będzie wliczany również do tzw. zakładowego stażu pracy.

Od tego stażu zależy m.in.:

długość okresu wypowiedzenia,

wysokość odprawy przy rozwiązaniu umowy o pracę,

a także prawo do dodatków stażowych i nagród jubileuszowych, jeśli przewidują je wewnętrzne przepisy zakładowe.

W praktyce oznacza to, że pracownik, który wcześniej wykonywał zlecenia dla obecnego pracodawcy, po wejściu ustawy w życie może uzyskać nie tylko prawo do dłuższego urlopu, ale także wyższe odprawy i dłuższe wypowiedzenie.

Nowe zasady naliczania stażu pracy – zmiany obejmą nawet 5 milionów osób

Według danych ZUS i GUS, nowe przepisy mogą mieć wpływ na uprawnienia pracownicze ok. 5 milionów osób – w tym ponad 1,3 mln zleceniobiorców i 3,6 mln osób prowadzących działalność gospodarczą.

Dzięki nowelizacji osoby te, podejmując w przyszłości zatrudnienie na umowę o pracę, nie będą już traktowane mniej korzystnie od tych, którzy przez cały okres aktywności zawodowej pracowali wyłącznie na etacie.

Ustawa z podpisem Prezydenta. Od kiedy nowe przepisy?

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r. Dla pracodawców spoza sektora finansów publicznych przepisy zaczną obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy – czyli od pierwszego dnia następnego miesiąca po tym terminie.

Prezydent.pl - Informacja w sprawie ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2025 poz. 277)

Ustawa z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw