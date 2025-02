Czego dotyczą nieprawidłowości?

Według zawiadomienia nieprawidłowości dotyczą zawierania niekorzystnych umów wewnętrznych, jak i z podmiotami trzecimi oraz wytransferowania środków finansowych fundacji bez dostatecznego uzasadnienia.

Zawiadomienie do prokuratury

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, które zostało przygotowane przez Polską Fundację Narodową dotyczy działań byłych członków zarządu PFN oraz osób zarządzających na wysokim szczeblu i obejmują zidentyfikowane nieprawidłowości, które w ocenie PFN mogą wypełniać znamiona czynów zabronionych i dotyczy lat 2017-2024.

"Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przygotowaliśmy w oparciu o prowadzone wcześniej audyty" - powiedział podczas piątkowej konferencji prezes Zarządu PFN Maciej Szudek. "Mija w tej chwili dziewięć miesięcy, kiedy pojawiliśmy się jako nowy zarząd PFN, od razu przystąpiliśmy do prac nad weryfikacją prowadzonych wcześniej programów, a w szczególności nad oceną prawidłowości wydatkowania środków przez PFN" - dodał.

"Mimo tego, że te audyty są cały czas prowadzone, to chciałbym zaznaczyć, że to co jest dzisiaj to nie jest koniec tego, co robimy, bo cały czas audyty trwają. Szkoda, którą oszacowaliśmy, to jest ponad 30 mln zł" - wskazał.

Prof. Siemiątkowski: Zakres szkody przekracza blisko 30-krotnie pułap "szkody wielkich rozmiarów"

Zakres szkody przekracza blisko trzydziestokrotnie pułap, określony przez Kodeks karny jako szkoda wielkich rozmiarów - powiedział prof. Tomasz Siemiątkowski podczas piątkowej konferencji prasowej poświęconej nieprawidłowościom finansowym w Polskiej Fundacji Narodowej za czasów jej poprzedniego zarządu.

"Zawiadomienie jest skierowane do Prokuratury Krajowej z uwagi na charakter sprawy i społeczną doniosłość, jak również z uwagi na zakres szkody, która przekracza blisko trzydziestokrotnie pułap, określony przez Kodeks karny jako szkoda wielkich rozmiarów" - powiedział prawnik, prof. Siemiątkowski. "Sprawa jest szczególnie istotna w perspektywie społecznej z tego powodu, że środki finansowe, wydatkowane przez Fundację pochodziły od fundatorów, spółek Skarbu Państwa i miały służyć rozwojowi gospodarczemu, tymczasem niejeden z projektów znajdował się poza celami Fundacji, a zatem pieniądze były wydawane sprzecznie z zamiarem fundatora i ze staturem Polskiej Fundacji Narodowej" - zaznaczył.

"Łącznie Polska Fundacja Narodowa szacuje szkodę w swoim majątku na kwotę blisko 30 milionów" - podkreślił, dodając, że "w perspektywie karno-prawnej pokazuje, że jest to wartość przeszło 29-krotnie przekraczająca szkodę wielkich rozmiarów".

Polska Fundacja Narodowa została założona pod koniec 2016 r. przez firmy: PGE, ENEA, ENERGA, TAURON, KGHM Polska Miedź, PZU, PKN ORLEN, Grupę LOTOS, PGNiG, Grupę Azoty, Totalizator Sportowy, PWPW, GPW, PHN, PGZ, PKO BP i PKP.