Duda: Bogdan Klich nie nadaje się na ambasadora

Prezydent został zapytany w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl o to, czy Bogdan Klich będzie ambasadorem RP w Stanach Zjednoczonych.

"W moim osobistym przekonaniu pan Bogdan Klich nie nadaje się na ambasadora Rzeczypospolitej w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w związku z tym, w jaki sposób zachowywał się wobec obecnego prezydenta Donalda Trumpa" - powiedział Duda.

Na uwagę, iż mówi się o zastąpieniu Klicha szefem MSZ Radosławem Sikorskim, "który podobno ma dość bieżącej polityki" prezydent odparł, że nie składano mu takiej propozycji.

Pytany, jak na ten moment wygląda sprawa ambasadora w USA, Duda powiedział, że "kierownikiem placówki, uczynionym na siłę, na zasadzie +na złość mamie odmrożę sobie uszy+, jest pan Klich".

Reakcja Radosława Sikorskiego

Szef MSZ Radosław Sikorski poprosił prezydenta Andrzeja Dudę, aby nie dezawuował publicznie chargé d’affaires ambasady RP w Waszyngtonie Bogdana Klicha. To reakcja na słowa prezydenta, że Klich nie nadaje się na polskiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych.

Sikorski zareagował na tę wypowiedź na platformie X. "Proszę Pana Prezydenta, aby nie dezawuował publicznie naszego chargé d’affaires w Waszyngtonie, gdyż utrudnia mu to pracę na rzecz Rzeczpospolitej" - napisał szef MSZ. Dodał, że podczas niedawnej wizyty prezydenta w USA Klich "okazał się bardziej kompetentny niż wybrańcy" prezydenta.

Rozmowy pomiędzy prezydentem a MSZ

W poniedziałek prezydent Duda oświadczył w Polsat News, że jest porozumienie na linii prezydent - MSZ w sprawie ambasadorów. "Jest porozumienie w tej sprawie, ponieważ minister spraw zagranicznych (Radosław Sikorski) przywraca tę standardową procedurę, która rozpoczyna się od wstępnej akceptacji kandydatury przez prezydenta" - powiedział Duda. Jak dodał, jest gotów prowadzić procedury nominacji ambasadorskich, "bo nie chodzi o to, żeby je blokować, tylko żeby nie naruszano prerogatyw konstytucyjnych prezydenta".

Do sprawy odniósł się we wtorek w rozmowie z PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński. "Mamy olbrzymią nadzieję, że ten konflikt na linii MSZ - prezydent został rozwiązany i niecierpliwie oczekujemy na podpisanie pierwszych nominacji ambasadorskich. I bardzo cieszymy się z tych słów pana prezydenta, bo w ciężkich czasach i ciężkiej sytuacji wojny u bram służba dyplomatyczna powinna być silna, a nie osłabiana, więc to radosne dla nas informacje" - powiedział rzecznik MSZ.

Status Bogdana Klicha

Bogdan Klich w listopadzie 2024 r. zrzekł się mandatu senatora i został ministrem pełnomocnym - chargé d’affaires, kierownikiem polskiej ambasady w Waszyngtonie. Klich wcześniej został zaaprobowany przez sejmową Komisję spraw zagranicznych jako kandydat na ambasadora RP w USA i otrzymał zgodę strony amerykańskiej na objęcie placówki. Nie otrzymał jednak nominacji prezydenta.

Klich był krytykowany za wpis z 2022 r. na platformie X, w którym nazwał Trumpa "niezrównoważonym i nieszanującym demokracji politykiem".

Konflikt na linii MSZ-prezydent od marca 2024 roku

Konflikt na linii MSZ-prezydent w sprawie ambasadorów zaczął się w marcu 2024 roku, kiedy minister Sikorski zdecydował, że ponad 50 ambasadorów zakończy misję, a kilkanaście kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu zostanie wycofanych. Po decyzji MSZ Andrzej Duda ogłosił, że "nie da się żadnego ambasadora polskiego powołać, ani odwołać bez podpisu prezydenta". Z powodu braku porozumienia z MSZ w miejsce odwołanych ambasadorów prezydent odmawiał nominacji następców.

W miejsce ambasadorów, którzy opuścili placówki, ale nie zostali formalnie odwołani przez prezydenta, trafili wskazani przez MSZ dyplomaci, którzy ze względu na konflikt nie mają statusu ambasadorów, lecz charge d'affaires - taka sytuacja jest np. w USA, gdzie Bogdan Klich zastąpił Marka Magierowskiego, czy na Ukrainie, gdzie Piotr Łukasiewicz zastąpił Jarosława Guzego. (PAP)