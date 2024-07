"Te z nikotyną są oczywiście już zakazane, ale w gruncie rzeczy te papierosy się niczym nie różnią, one wszystkie udają, że są arbuzem czy poziomką" – oceniła Leszczyna.

Reklama

Wskazała, że wszystkie papierosy uzależniają. "Dlatego mówimy: nie ma sprzedaży w internecie, w żadnych automatach, nie ma żadnej reklamy. Nie sprzedajemy do 18. roku życia, (...) żeby nasze dzieci, nasza młodzież, nie wchodziły w ten fatalny nałóg" – podkreśliła minister zdrowia.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych jest w konsultacjach. Zakłada on m.in. zakaz sprzedaży e-papierosów osobom poniżej 18 lat, bez względu na to, czy produkt ma w składzie nikotynę.

Reklama

Nowelizacja ustawy o wyrobach tytoniowych

Projektodawcy podkreślili, że nowelizacja ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tzw. ustawy tytoniowej), jest konieczna ze względu na pilną potrzebę ograniczenia zjawiska używania papierosów elektronicznych przez ludzi młodych.

"Wyroby te stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności młodego pokolenia i osób niepalących, co powoduje konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży wszystkich rodzajów elektronicznych papierosów oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie nikotyny" – wyjaśniono.

Bez nikotyny, bez ustawy

Obecnie papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe, które są napełnione płynem niezawierającym nikotyny, nie odpowiadają definicjom papierosa elektronicznego lub pojemnika zapasowego z tzw. ustawy tytoniowej. Przepisy projektu nowelizacji mają za zadanie objęcie przepisami ustawowymi tzw. płynów beznikotynowych.

Spowoduje to wprowadzenie zakazu ich sprzedaży osobom poniżej 18 lat; ograniczenie miejsc, gdzie będzie możliwe ich używanie; wprowadzenie zakazu sprzedaży w automatach i sprzedaży na odległość (w tym przez internet) oraz wprowadzenie zakazu reklamy i promocji. Ponadto projekt noweli zakłada konieczność zgłaszania informacji o tych wyrobach do prezesa Biura ds. Substancji Chemicznych, konieczność dostosowania ich składu do wymogów ustawy (np. zakazu stosowania substancji o właściwościach CMR), a także konieczność odpowiedniego oznakowania ich opakowań.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że zagrożenie stwarzane przez "płyny beznikotynowe" nie jest istotnie mniejsze od wyrobów zawierających nikotynę. "Popularność wyrobów bez nikotyny zwiększa ryzyko dostępu młodych ludzi do wyrobów tytoniowych w tym samym stopniu, w jakim czynią to papierosy elektroniczne z nikotyną" – oceniono. Ustawa ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. (PAP)

mir/ joz/