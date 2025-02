Na kogo głosować w wyborach prezydenckich? Większość Polaków już wie [SONDAŻ]

Choć do pierwszej tury wyborów prezydenckich, czyli do 18 maja, zostało jeszcze trochę czasu, to większość Polaków już wie, na kogo odda swój głos — wynika z sondażu UCE Research dla Onetu. Wiadomo również, że aż co czwarta osoba może jeszcze zmienić zdanie.