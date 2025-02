Wybory prezydenckie w Polsce. Opublikowano zaskakujący sondaż

Wystawieni przez poszczególne ugrupowania kandydaci na prezydenta Polski nie do końca przypadli do gustu partyjnym elektoratom - wynika z sondażu UCE Research dla Onetu. Jak się okazuje, prawie co trzecia badana osoba jest zdania, że popierana przez nią formacja powinna przemyśleć zamianę wybranego kandydata na innego. Taką opinię podzielają zwłaszcza zwolennicy Trzeciej Drogi i Lewicy.