Trzaskowski na pierwszym miejscu

United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski zapytał respondentów o to, jak zagłosowaliby w pierwszej turze wyborów prezydenckich. "Podobnie jak w poprzednim sondażu, pozycję lidera utrzymuje kandydat KO Rafał Trzaskowski, na którego swój głos chce oddać 36,7 proc. osób. Prezydent Warszawy notuje jednocześnie niewielki spadek o 1,1 pkt proc. w stosunku do sondażu sprzed dwóch tygodni" - pisze we wtorek wp.pl.

Nawrocki i Mentzen zyskują

Z sondażu wynika, że na drugim miejscu jest Karol Nawrocki. Kandydat wspierany przez PiS może liczyć na 25,3 proc. głosów - w poprzednim badaniu było to 25 proc. Według badania wzrost odnotował Sławomir Mentzen, na którego zagłosować chce 9,8 proc. respondentów.

Pozostali kandydaci

6,6 proc. uczestników badania deklaruje, że odda swój głos na obecnego marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Reprezentantka Lewicy Magdalena Biejat może liczyć na głosy 5 proc. ankietowanych. Krzysztof Stanowski ma niezmienne poparcie na poziomie 2,9 proc., a Adrian Zandberg, kandydat partii Razem zdobyłby 1,7 proc. głosów.

"1,6 proc. ankietowanych zadeklarowało natomiast, że oddałoby swój głos na Marka Jakubiaka, kandydata Republikanów, który do Sejmu dostał się z list PiS. Grzegorz Braun obecnie może liczyć na 1,5-proc. poparcie" - podaje WP.

Na kogo zagłosują Polacy w II turze?

Gdyby w drugiej turze spotkali się Trzaskowski, kandydat KO i wspierany przez PiS Nawrocki 5,1 proc. ankietowanych deklaruje, że przy takim układzie nie pójdzie do urn w drugiej turze wyborów prezydenckich, a 6,3 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos.

"Głosy pozostałych uczestników sondażu dają zdecydowane zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu, na którego zagłosowałoby 51,3 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 3,4 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Karol Nawrocki może liczyć na głosy 37,3 proc. badanych (spadek poparcia - o 1,2 pkt proc.)" - pisze wp.pl.

Frekwencja

Dodaje, że gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, frekwencja plasowałaby się na poziomie 56,7 proc., z czego 44,6 proc. pytanych o to, czy poszłoby do urn, wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 12,1 proc. "raczej tak".

"Zdecydowanie nie" wzięłoby udziału w wyborach 14,7 proc. uczestników badania, a "raczej nie" 25,6 proc. O udziale w wyborach nie zdecydowało jeszcze 3 proc. respondentów - czytamy.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zrealizowano 7-9 lutego br. metodą CATI & CAWI na próbie 1000 osób.(PAP)