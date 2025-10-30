Nowelizacja Kodeksu cywilnego

Podpisana przez prezydenta ustawa wprowadza zmiany w przepisach Kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane.

Zmiany w prawie budowalnym

Kancelaria prezydenta wyjaśniła, że obecnie inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane, których zakres został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót. Inwestor może jednak w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia złożyć podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę, co zwalania go z tej odpowiedzialności.

W nowelizacji utrzymano termin 30 dni do wniesienia sprzeciwu przez inwestora, jednak inwestor i wykonawca będą mogli zastrzec w umowie krótszy termin na wniesienie sprzeciwu. Dodatkowo nowelizacja wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym określony w umowie wykonawcy z podwykonawcą lub dalszych umowach o podwykonawstwo termin na złożenie sprzeciwu nie może być krótszy od terminu określonego w umowie zawartej między inwestorem a wykonawcą.

Ustawa wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.