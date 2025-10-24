Rekordowy poziom wydatków w relacji do PKB

„Dziś mamy rekordowy poziom wydatków w relacji do PKB i to jest uzasadnione w ograniczonym stopniu. Ten stan nie powinien być utrzymywany w dłuższym czasie. Ale to nie musi od razu oznaczać cięć. Są inne sposoby opanowania deficytu, bardziej naturalne” - powiedział "PB" doradca prezydenta Karola Nawrockiego.

Weto prezydenta do ustaw podatkowych

Pytany o weto prezydenta do ustaw podnoszących podatki, Skiba zaznaczył, że brak podpisu prezydenta pod tymi ustawami to ubytek rzędu 12 mld złotych przy deficycie zaplanowanym na blisko 300 mld zł.

Skala wpływu decyzji prezydenta na deficyt

„Można powiedzieć, że pan prezydent ma wpływ na jakieś 5 proc. deficytu, a przedstawia się to tak, jakby jego decyzja w ogóle przesądzała o tym, czy deficyt będzie, czy go nie będzie. Przypominam, że podwyżka CIT dla banków to wpływy rzędu 6,5 mld zł, wyższa akcyza na alkohol to kolejne 4 mld zł, opłata cukrowa 1,3 mld zł” - powiedział Skiba.