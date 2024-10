Cios w serce Rosji. Zełenski w tajemnicy chciał superrakietę

Zniszczenie kilkunastu rosyjskich fabryk, z których część położona jest jeszcze za Uralem, zakładać miał jeden z tajnych załączników „Planu Zełenskiego”. Jak wynika z najnowszych przecieków z USA, Ukraina chciała do tego celu użyć wręcz legendarnych amerykańskich rakiet. Moskwa nie pozostawia złudzeń, co by zrobiła, gdyby ta broń trafiła w ukraińskie ręce.