Żołnierze USA w Polsce

Prezydent USA Donald Trump podczas środowego spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim w Białym Domu powiedział, że amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, a jeśli Polacy chcą, może USA rozmieszczą ich więcej.

Tusk: To ważne słowa

Do tych słów amerykańskiego prezydenta odniósł się premier Tusk. „Prezydent Trump zadeklarował przed chwilą, że Stany Zjednoczone nie zamierzały i nie planują w przyszłości wycofania z Polski amerykańskich wojsk. To ważne słowa, które potwierdzają ponadczasowy charakter naszego sojuszu” - napisał szef rządu na platformie X.

Trump podczas spotkania z Nawrockim, pytany był przez dziennikarzy m.in. o to, czy amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce. - Myślę, że tak. Czy wiesz może o czymś, czego ja nie wiem? Jeśli już, to możemy umieścić tam więcej żołnierzy, jeśli (Polacy tego) chcą. Oni od dawna chcieli większej obecności wojskowej - odparł prezydent Stanów Zjednoczonych.

Nawrocki podkreślił, że Polacy cieszą się z tego, że amerykańskie wojska są na terytorium naszego kraju. Dodał, że ich obecność stanowi też sygnał dla Rosji, że jesteśmy razem. - To pierwszy raz w historii Polski, w XX i XXI wieku, gdy Polacy cieszą się, że mamy zagranicznych żołnierzy w Polsce. Amerykańscy żołnierze są częścią naszego społeczeństwa - oświadczył Nawrocki.