W sondażu respondentom zadano dwa pytania dotyczące wpływu prezydenta na wymiar sprawiedliwości. Pierwsze z nich brzmiało: „Czy zgadzasz się ze stanowiskiem prezydenta Karola Nawrockiego, że to on odgrywa decydującą rolę w procesie nominacji sędziowskich?”.

Rola prezydenta w nominacjach sędziowskich

Łącznie 39 proc. badanych zgadza się z tym poglądem (21 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie tak”, a 18 proc. „raczej tak”).

36 proc. respondentów wyraziło sprzeciw wobec powyższego zdania (26 proc. respondentów stwierdziło, że „zdecydowanie nie”, 10 proc. „raczej nie”).

25 proc. badanych udzieliło odpowiedzi: „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Ocena decyzji o odmowie nominacji 46 sędziów

Drugie badanie dotyczyło niedawnej, głośnej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odmowie nominacji 46 sędziów. Pytanie brzmiało: "Jak oceniasz niedawną decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o odmowie nominacji 46 sędziów?".

Łącznie 37 proc. badanych oceniło ją pozytywnie (23 proc. „zdecydowanie pozytywnie”, 14 proc. „raczej pozytywnie”). 35 proc. Polaków oceniło tę decyzję negatywnie (26 proc. „zdecydowanie negatywnie”, 9 proc. „raczej negatywnie”).

28 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie wiem/trudno powiedzieć".

Badania zostały przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski w dniach 13-14 listopada 2025 roku. Zastosowano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview), próba badawcza objęła 1050 respondentów (n=1050).