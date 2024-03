W świetle obowiązującej koncepcji ambasador jest politykiem. Gdy obowiązywała stara ustawa o służbie zagranicznej, to ambasadorami byli dyplomaci. Stopień dyplomatyczny to było stanowisko w służbie zagranicznej. Nowa ustawa wyłączyła to stanowisko ze służby zagranicznej - mówił w studio DGP w wywiadzie dla Agnieszki Burzyńskiej prof. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych.