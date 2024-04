Sejm niebawem rozpatrzy kwestię wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Glapińskiego

Do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wpłynęło do zaopiniowania pismo marszałka Sejmu ws. ewentualnego zwrotu do uzupełnienia wstępnego wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP, a komisja zajmie się kwestią wniosku w najbliższym możliwym terminie – poinformował w trakcie posiedzenia komisji jej przewodniczący Zdzisław Gawlik.