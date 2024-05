Do zmian w rządzie ma dojść w najbliższych piątek. Do obsadzenia pozostają cztery resorty: kultury, rozwoju i technologii, aktywów państwowych oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Najwięcej wiadomo o tym ostatnim. Jak informowaliśmy w DGP pod koniec kwietnia, do MSWiA wybiera się wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Nową funkcję będzie łączył ze stanowiskiem ministra koordynatora służb specjalnych. Z rządem żegna się Marcin Kierwiński, który kandyduje do europarlamentu. Jak słyszymy, jest to efekt wewnętrznych sporów i konfliktu o władzę w warszawskiej Platformie. – Gdyby okazało się, że Hanna Gronkiewicz-Waltz z drugiego miejsca na liście otrzyma dużo więcej głosów niż Kierwiński, który ma jedynkę, to byłby argument dla Tuska, że te struktury wymagają innego, silnego przywództwa – komentuje jeden z naszych rozmówców.

