Wybory do Sejmu

Z sondażu, który został opublikowany we wtorkowym „Super Expressie”, wynika, że gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, to 32,49 proc. ankietowanych oddałoby głos na Zjednoczoną Prawicę a 32,15 proc. na Koalicję Obywatelską. Oddanie głosu na Trzecią Drogę zadeklarowało 10,87 proc. ankietowanych, na Konfederację chce głosować 9,46 proc., a na Lewicę – 9,33 proc. Bezpartyjnych Samorządowców wskazało 3,16 proc., a na inną partię chce głosować 2,54 proc. badanych.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 19.05.2024 roku metodą CAWI na próbie 1031 dorosłych Polaków. (PAP)