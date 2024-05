Joanna Scheuring-Wielgus, zapytana w piątek w programie "Tłit" Wirtualnej Polski o złożony w czwartek w Sejmie przez posłów koalicji rządzącej wstępny wniosek o postawienie szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu, powiedziała: "Prawie 200 posłów i posłanek podpisało się pod tym wnioskiem. Teraz jest w komisji. Myślę, że do końca roku będzie to przeprocedowane i postawione na Sejmie. Do tego czasu naprawdę bardzo dużo się zmieni. Wiele osób z PiS, z Solidarnej Polski czy z kręgu byłej już telewizji rządowej zacznie się otwierać. Świrski zasługuje na to, żeby stanąć przed Trybunałem Stanu".

"Przypomnę, że on sam siebie nazywał 'talibem PiS-u'"

Zapytana, czy teraz Świrski będzie bardziej skłonny przekazywać pieniądze mediom publicznym, wiceministra kultury odpowiedziała, że "nic nie zadziała" na szefa KRRiT. "Świrski jest osobą butną, narcystyczną i bardzo pewną siebie. Miałam okazję wielokrotnie obserwować i słuchać pana Świrskiego na komisjach kultury przez ostatnie lata i on absolutnie nie ma sobie nic do zarzucenia. To, że działał na polecenie Jarosława Kaczyńskiego, jest oczywiste. Przypomnę, że on sam siebie nazywał 'talibem PiS-u'. Wielokrotnie pokazywał, że jego myślenie o mediach jest myśleniem kierunkowym PiS" - zwróciła uwagę Scheuring-Wielgus.

W czwartek Piotr Adamowicz (KO) reprezentujący grupę 185 posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem o Trybunał dla Świrskiego, poinformował, że dokument wraz z materiałem dowodowym liczy 285 stron. "Wniosek dotyczy trzech segmentów: blokowania około 300 mln zł z abonamentu dla publicznego radia i telewizji, blokowania koncesji dla nadawców prywatnych: TVN, TVN24, Radia TOK FM, Radia ZET. Trzecia grupa zarzutów dotyczy niewykonywania badań statystycznych dotyczących oglądalności stacji telewizyjnych w Polsce" – powiedział.

Wniosek w sprawie postawienia przed TS może złożyć w Sejmie prezydent lub co najmniej 115 posłów. Wniosek trafia do sejmowej Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Komisja przedstawia Sejmowi sprawozdanie z prac wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności przed TS lub o umorzenie postępowania.

autorka: Daria Porycka