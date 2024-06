Podczas wcześniejszej dyskusji w ramach drugiego czytania rozpatrywanych łącznie obu punktów głos zabrał przewodniczący KRRiT Maciej Świrski. "W 2023 r. głównym problemem mediów publicznych był bezprecedensowy kryzys prawny, który nastąpił po decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego o rozwiązaniu mediów publicznych i próba ich likwidacji" - powiedział.

Co powiedział Maciej Świrski?

W przypadku mediów komercyjnych w 2023 r. według KRRiT problemem była także dominacja dużych nadawców. "Wzrost dominacji głównych mediów komercyjnych na rynku reklamy był wynikiem spadku dochodów mediów publicznych na skutek działań rządu" - mówił Świrski.

Szef KRRiT podkreślił, że poważnym problemem w 2023 r. był także brak wsparcia dla nowych nadawców, szczególnie tych o nieugruntowanej jeszcze pozycji rynkowej, a ponadto wysokie koszty związane z konwersją sygnału i brak wsparcia finansowego dla nowych nadawców, co stanowiło poważną barierę ekonomiczną dla mediów komercyjnych. Problemem była też, jego zdaniem, kwestia braku wsparcia dla lokalnych telewizji.

Świrski powiedział, że w 2023 r. Rada wydała łącznie 29 752 decyzje administracyjne, w tym ok. 29 tys. decyzji abonamentowych, 162 decyzji koncesyjnych i nałożyła 69 kar finansowych na nadawców. Łączna kwota kar nałożonych przez przewodniczącego KRRiT w 2023 r. to 2 075 800 zł.

Przewodniczący Rady wskazał też na zagrożenia polskich mediów dezinformacją płynącą głównie ze strony Rosji. Według Świrskiego Rada podjęła "działania mające na celu zwalczanie dezinformacji, w tym organizację międzynarodowej konferencji, prowadzenie kampanii edukacyjnych, przygotowywanie analiz i raportów oraz podjęcie współpracy z międzynarodowymi organami".

Senator Krzysztof Kwiatkowski w trakcie dyskusji przypomniał, że w 2020 r. na światowym indeksie wolności prasy Polska zajmowała 66 miejsce, za Papuą Nową Gwineą i Czarnogórą. Wytknął również brak wypłat z abonamentu dla mediów publicznych oraz decyzje nakładające kary na media.

Jacek Trela (Trzecia Droga) dodał, że wystąpienie przewodniczącego KRRiT potwierdziło, że "nie wykazuje on szacunku wobec prawa, a czasami to prawo łamie". "Dziś przyszedł tutaj z obowiązkiem złożenia sprawozdania, a nie w celu deklaracji politycznych jak to próbował zrobić" - zaznaczył.

"Organowi temu nie udało się ograniczyć ewidentnie wybiórczego i stronniczego przekazu mediów publicznych"

W dyskusji uczestniczył też szef resortu sprawiedliwości Adam Bodnar, który przytoczył sprawozdanie OBWE z przeprowadzenia w Polsce wyborów parlamentarnych 15 października 2023 r. "Przytoczę fragment tego raportu: 'KRRiT (...) zdecydowała się nie prowadzić własnego monitoringu mediów, choć Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się z formalnym wnioskiem w tej sprawie i działania podejmowała jedynie w reakcji na otrzymane skargi, w sumie rozpatrując 44 skargi, w 40 dotyczące nadawcy publicznego'" - wskazał.

"KRRiT odbyła cztery niejawne posiedzenia podczas trwania kampanii, aby omówić przydział częstotliwości i kwestie związane z koncesjami. Ogólnie rzecz biorąc, organowi temu nie udało się ograniczyć ewidentnie wybiórczego i stronniczego przekazu mediów publicznych, mimo konstytucyjnego obowiązku, aby stać na straży porządku publicznego" - mówił Bodnar.

Przewodniczący KRRiT, odnosząc się do kwestii nieprzekazywania do spółek mediów publicznych abonamentu radiowo-telewizyjnego powiedział, że "transze abonamentu są przekazywane zgodnie z harmonogramem ustalonym przez KRRiT". "Przewodniczący wykonuje uchwałę KRRiT, bo tak jest zobowiązany prawem. Uchwała ta, podjęta w kwietniu mówi o tym, że z powodu zasadniczych wątpliwości prawomocności powołania likwidatorów, ponieważ toczą się sprawy w tej materii przed sądami w I albo w II instancji, te osoby, które zostały powołane przez ministra kultury na likwidatorów nie mają prawomocnego powołania, z wyjątkiem dwóch spółek - Radio dla Ciebie i Radio Poznań" - powiedział Świrski.

Dodał, że "transze abonamentu są przekazywane do sądu okręgowego w ramach depozytu sądowego, bo tylko sąd może rozpatrzyć, czy osoba zgłaszająca się po transze abonamentu ma umocowanie do tego, żeby ten abonament odebrać". Jak mówił, "nie ma żadnej przeszkody, żeby likwidator zgłosił się do sądu po te pieniądze, przedstawiając w jednej ręce swój dokument powołania, a drugi dokument wpisu do KRS-u jego osoby".

Świrski skomentował też sprawę możliwego postawienia go przed Trybunałem Stanu. "Co z tego, że mnie postawicie przed Trybunałem Stanu za ochronę wolności mediów w Polsce i przeciwstawianie się łamaniu prawa przez ten rząd. Najwyżej nie będę pełnił żadnych funkcji publicznych, ale moim obowiązkiem jako polskiego patrioty jest przeciwstawianie się tej nawale totalitaryzmu, która na Polskę spadła, z waszego także przyzwolenia i tutaj obecnego ministra Bodnara" - powiedział przewodniczący KRRiT.

Do jego wypowiedzi odniósł się wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński (KO) mówiąc: "Panie przewodniczący to nie jest właściwa formuła, której pan pozwolił sobie użyć". "Nie ma tutaj żadnego śladu totalitaryzmu, jesteśmy w pluralistycznej sali Wysokiej Izby" - zaakcentował Grupiński.

autorzy: Maciej Replewicz, Tomasz Szczerbicki, Katarzyna Krzykowska, Anna Kondek-Dyoniziak