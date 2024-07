Informację o zatrzymaniu Waldemara Bonkowskiego (zgodził się na podawanie danych – PAP) przekazała w piątek rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku komisarz Karina Kamińska. „Dziś około godziny 10.00 policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali 64-letniego mężczyznę poszukiwanego listem gończym za znęcanie się nad zwierzętami” – podała Kamińska. Dodała, że zgodnie z dyspozycją sądu zostanie on doprowadzony przez policjantów do aresztu śledczego.

Znęcał się nad psem ze szczególnym okrucieństwem

Sąd Okręgowy w Gdańsku w kwietniu br. skazał byłego senatora za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem, który w konsekwencji zmarł. Bonkowski w marcu 2021 r. ciągnął psa na lince za swoim samochodem, co nagrał inny kierowca.

Poza karą trzech miesięcy pozbawienia wolności Bonkowski został też skazany m.in. na rok prac społecznych. Do końca procesu b. senator nie przyznawał się do winy. Po wyroku twierdził, że padł ofiarą politycznej nagonki. Bonkowski starał się o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności i o zgodę na jej wykonywanie w ramach dozoru elektronicznego. Pod koniec czerwca Sąd Rejonowy w Kościerzynie wystawił list gończy za byłym senatorem PiS, ponieważ nie zgłosił się on do odbycia kary.

Waldemar Bonkowski w wyborach parlamentarnych w 2015 r. uzyskał mandat senatora jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości. W lutym 2018 r. po serii antysemickich wpisów w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił go w prawach członka partii. Bonkowski został senatorem niezrzeszonym. W wyborach 2019 r. starał się o reelekcję z własnego komitetu wyborczego, ale nie dostał się do parlamentu.

Autor: Dariusz Sokolnik