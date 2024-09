Rozmowy na temat połączenia PiS i Suwerennej Polski

Kaczyński w czwartek na konferencji prasowej w siedzibie PiS powiedział, że w sprawie ewentualnego połączenia jego partii z Suwerenną Polską prowadzone są "zaawansowane rozmowy".

Pytany czy w związku z ewentualnym połączeniem obu partii, znajdą się w jej władzach należący do Suwerennej Polski były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz europoseł Patryk Jaki, prezes PiS odpowiedział, że wymienieni politycy "raczej uzupełnią skład (kierownictwa)". "Rzeczywiście (Ziobro i Jaki) mają uzupełnić skład, ale wiceprezesów partii" - wyjaśnił.

Kwestia przynależności Ziobro i Jakiego

Kaczyński dodał, że o ile Patryk Jaki "w sensie metrykalnym odpowiada wymogom", które należałoby spełnić, by należeć do zarządu partii, który miałby być powołany po zmianie statutu partii, to Ziobro tym wymogom "już nie" odpowiada.

Niedawno media donosiły, że w Prawie i Sprawiedliwości pracuje zespół, który ma przygotować nowy statut partii. Jak podawała m.in. Wirtualna Polska, wieloletni działacze, tacy jak wiceprezesi partii, mogą trafić do nowego gremium roboczo nazywanego radą naczelną. Powstać ma też zarząd, w którym znaleźć mieliby się politycy młodszego pokolenia.

Jak wynika z informacji PAP, połączenie obu partii ma nastąpić bardzo szybko. Być może - według niektórych rozmówców PAP - decyzja o połączeniu może zapaść nawet przed planowanym pod koniec września kongresem PiS. Efektem połączenia z Suwerenną Polską ma być wejście do kierownictwa PiS dwóch najważniejszych polityków Suwerennej Polski - Zbigniewa Ziobro i Patryka Jakiego. (PAP)