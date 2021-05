Problemy z systemem informatycznym pojawiły się już w sobotnie popołudnie i trwały do ok. godz. 21, w niedzielę w południe ponownie doszło do awarii. Numer alarmowy 112 działał cały czas - informował w niedzielę resort.

Jak mówił Piotr Owczarski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie, mimo awarii nie było żadnego opóźnienia w realizacji zleceń. Dodał, że nie wpłynęła ona ani na bezpieczeństwo pacjentów, ani na jakość obsługi. (PAP)

lgs/ dki/