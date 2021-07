Jak napisano w czwartkowym komunikacie Totalizatora Sportowego, żeby wziąć udział w loterii, należy się zarejestrować poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl lub dzwoniąc na Infolinię Narodowego Programu Szczepień pod numer 989.

Reklama

„Przez cały czas trwania loterii każda co 500. osoba biorąca w niej udział może wygrać 200 zł. Z kolei co 2000. grający będzie się mógł cieszyć nagrodą w wysokości 500 zł. Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi 52 000 sztuk” – napisano w komunikacie Totalizator.

Spółka przypomniała, że kolejne szanse na wygrane daje 12 losowań tygodniowych, a w każdym z nich do wygrania będzie 5 X 50 000 zł (pula – 3 000 000 zł) i po 60 hulajnóg elektrycznych (łącznie 720 sztuk).

„Podczas każdego z 3 losowań miesięcznych zagramy o dwie wygrane w wysokości 100 000 zł (pula – 600 000 zł) oraz dwa samochody Toyota Corolla (łącznie 6 sztuk). Jak już wiemy, losowanie finałowe odbędzie się 6 października. To w nim do wygrania będą dwie nagrody po 1 000 000 złotych każda, a także dwa samochody Toyota C-HR” – napisano w komunikacie.

Osoby, które wygrają nagrody codzienne, czyli natychmiastowe, zostaną o tym fakcie poinformowani przez Totalizator Sportowy wiadomością SMS. Następnie na numer telefonu podany podczas rejestracji do loterii otrzymają SMS bezpośrednio z PKO Banku Polskiego (nazwa nadawcy: PKO BP) zawierający kod awizo, kwotę wypłaty i termin ważności kodu, dzięki temu będzie można zrealizować wygraną bezpośrednio z bankomatów należących do banku. Nagrodę będzie można też wypłacić w oddziale lub agencji PKO Banku Polskiego.

„W SMS-ie z PKO BP najważniejszy dla gracza będzie kod awizo. Pamiętajmy, że nie będzie w nim żadnego odesłania na jakąkolwiek stronę www, linku czy prośby o podanie danych czy potwierdzenie odbioru SMS-a itd. Otrzymując ten SMS wystarczy tylko wpisać kod w bankomacie PKO Banku Polskiego i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie bankomatu. Wygraną można będzie odebrać także w każdej placówce banku. Nie musimy wykonywać żadnych innych czynności” – napisano w komunikacie.

W przypadku nagród o wyższej wartości, czyli wygranych tygodniowych, miesięcznych i finałowych, Totalizator Sportowy w ciągu dwóch dni licząc od dnia następnego po losowaniu wyśle do laureatów SMS, w którym zwycięzcy otrzymają link do formularza z oświadczeniem niezbędnym do przekazania nagrody. Ponadto wyniki losowań trafią oczywiście na stronę internetową loterii – poinformował TS w czwartek.

Totalizator Sportowy przypomniał w komunikacie, że wyniki losowań będą publikowane tylko i wyłącznie na stronie loterii: www.gov.pl/szczepimysie/loteria .(PAP)

ms/ je/