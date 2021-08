System CRISPR-Cas9 znaleziony pierwotnie u bakterii wniósł przełom do biotechnologii, ponieważ pozwala na precyzyjne manipulowania genami. Teraz naukowcy z Uniwersytetu w Kopenhadze dokładnie opisali podobny system obecny u śmiertelnego wroga bakterii - bakteriofagów.

„Bakteriofagi mogą w naturze używać CRISPR-Cas12j do walki z innymi wirusami, kiedy konkurują o kontrolę nad zakażaną bakterią. Wydaje się, że istnieje kilka możliwych korzyści z wykorzystania tego systemu jako biologicznej metody edycji genomów. W naszym badaniu użyliśmy mikroskopii krio-elektronowej, aby z dużą rozdzielczością ustalić strukturę CRISPR-Cas12j. Uzyskane informacje dają nam pierwszy wgląd w strukturę rodziny CRISPR-Cas, pokazując przez to, jak pracuje” - wyjaśnia dr Arturo Carabias.

System CRISPR-Cas12j głównie różni się tym od znanego dotąd CRISPR-Cas9, że cząsteczki, z których się składa, są znacząco mniejsze. To ogromna zaleta, ponieważ wchodzące w skład systemu cząsteczki trzeba dostarczyć do komórki, a robi się to np. "pakując je" do specjalnych wirusów.

Jednocześnie naukowcy spodziewają się precyzyjniejszego działania i słabszej odpowiedzi immunologicznej po wprowadzeniu takiego systemu do organizmu.

„Potrzebne będą dogłębne badania rodziny CRISPR-Cas12j, zanim zastosuje się ją w medycynie i biotechnologii. W tym badaniu jednak można zauważyć ogromny potencjał edycji genomu, ponieważ system ten rozwiązuje niektóre z problemów dotyczących dostarczania CRISPR-Cas9” - mówi prof. Guillermo Montoya.

Więcej informacji na stronie publikacji źródłowej (https://www.nature.com/articles/s41467-021-24707-3) (PAP).

