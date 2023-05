Naukowcy z Instytutu Technologicznego stanu Illinois (USA) wykazali, że używanie zautomatyzowanych rolet okiennych może zmniejszyć zużycie energii nawet o ok. 25 procent, a koszty instalacji rolet mogą zwróci się w ciągu trzech do pięciu lat. Trwające dziesięć miesięcy badania przeprowadzono w 108-piętrowym biurowcu Willis Tower w Chicago (trzecim, co do wysokości, budynku w Stanach Zjednoczonych). Budynek ten ma okna jednoszybowe i charakteryzuje się wysokim stosunkiem okien do ścian.

Dwoma głównymi kierunkami zmniejszania wykorzystania węgla w energetyce jest rozwój energii odnawialnej oraz ograniczanie zużycia prądu. Badania amerykańskich naukowców wpisują się w drugi nurt. Odkrycie jest dodatkowo cenne, gdyż pozwala na duże oszczędności w zimnych i ciepłych porach roku, zarówno w dużych biurowca, jak i małych domach oraz mieszkaniach prywatnych. Badania te są również cenne dla architektów.

"Jeżeli projektujesz nowy budynek, masz dużo swobody, jeśli chodzi o technologie, które oszczędzają zużycie energii, ale w przypadku istniejących budynków masz ograniczone możliwości" – powiedział kierownik zespołu badawczego Mohammada Heidarinejada, adiunkta inżynierii architektonicznej w Instytucie Technologicznym stanu Illinois.

Temperatura w pomieszczeniach zwykle odpowiada za 30–40 procent energii zużywanej przez budynki w klimacie podobnym do Chicago. Naukowcy skupił się na roli rolet okiennych, które często są pomijane w rozwiązaniach energooszczędnych. Wyniki badania pokazały, w jaki sposób izolujące rolety okienne, po podłączeniu do zautomatyzowanego systemu sterowania, mogą radykalnie zmniejszyć zużycie energii zarówno w sezonie zimowym, jak letnim, gdy powietrze jest chłodzone. Wyniki były imponujące, wskazując ok. 25-procentowy spadek zużycia energii zarówno w sezonie grzewczym, jak i chłodniczym.

Artykuł na temat tych badań zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Technologicznego stanu Illinois.

Planowane są dalsze badania w celu sprawdzenia skuteczności zautomatyzowanych rolet okiennych w innych warunkach (np. w budynkach ogrzewanych gazem ziemnym, z oknami skierowanymi w różne strony). (PAP)