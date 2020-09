Wśród absolwentów liceów egzamin z polskiego zdało 96 proc. zdających, a wśród techników - 92 proc.; egzamin z matematyki zdało w liceach 88 proc., a w technikach - 76 proc.; egzamin z języka angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) zdało w liceach 95 proc., a w technikach - 91 proc.

Ze wstępnych danych CKE, opublikowanych na początku sierpnia (obejmujących tylko sesję maturalną czerwcową) wynikało, że wśród tegoroczni absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 81,1 proc. (prawo do poprawki miało 12,5 proc.), a wśród zdających w technikach maturę zdało 62,2 proc. (prawo do poprawki miało 24,9 proc.).

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym; chętni mogą je zdawać także na rozszerzonym). Abiturienci musieli też obowiązkowo przystąpić do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru; chętni mogli przystąpić jeszcze do pięciu takich egzaminów.

Ze względu na epidemii koronawirusa w tym roku abiturienci nie musieli przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.