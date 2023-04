Zabawki i świat bajek PRL-u. Pamiętasz Misia Uszatka, Jacka i Agatkę? [GALERIA]

Jacek i Agatka, Miś Uszatek, Colargol – to kultowe postacie, które przypominają wielu dorosłym o czasach dzieciństwa, ale symboli, które przenoszą do tamtych lat jest więcej. Jakimi zabawkami bawiły się dzieci w PRL-u? Odpowiedzi na to pytanie można szukać w Krakowie, w Muzeum Nowej Huty. O wystawie „Trzepaki, Reksio, Atari” opowiada Agata Klimek-Zdeb.

1/8 Wystawa „Trzepaki, Reksio, Atari" składa się z kilkuset różnorodnych eksponatów. "Można tu znaleźć klasyki – jak celuloidowe lalki, misie-trociniaki, figurki żołnierzyków, zabawkowe pojazdy, popularne planszówki, piłkarzyki, łyżwy, zośkę, kolejkę elektryczną, gramofon Bambino czy rzutnik Ania" - wylicza Agata Klimek-Zdeb, kuratorka wystawy. Jak dodaje, są również "prawdziwe perełki, np. autentyczna lalka filmowa Misia Uszatka, oryginalne folie animacyjne, przedstawiające m.in. Bolka i Lolka oraz Reksia, grafiki Bohdana Butenki (jednego z najczęściej nagradzanych polskich grafików i ilustratorów, autora komiksów i książek), oryginalne plansze komiksowe, m.in. z cykli Kajko i Kokosz oraz Jonka, Jonek i Kleks. Wyjątkowym eksponatem jest też wykrojnik do puzzli z lat 80. XX w., należący do firmy Trefl S.A., która jest mecenasem wystawy. Oczywiście nie mogło tu też zabraknąć tytułowego trzepaka oraz komputera Atari”. następna Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję