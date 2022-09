Niebawem, dzięki uprzejmości Fundacji BB, będziemy gościć w Warszawie wystawę malarstwa włoskiego „ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art”. Wystawa była już na Słowacji, a z Warszawy jedzie prosto do Aten. Skąd pomysł na prezentowanie sztuki przez Fundację BFF? Gdzie jeszcze w Europie będzie można ją oglądać i dlaczego akurat w tych krajach?

Projekt został stworzony przez BFF w 2020 r. z myślą o przedstawieniu włoskiej sztuki współczesnej szerszej publiczności. W pierwszej połowie 2021 r. ukazał się album o tym samym tytule, dostępny w języku angielskim, opowiadający o włoskiej podróży w kierunku pop-artu poprzez prace włoskich artystów takich jak: Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano i Emilio Tadini. Obrazy zostały starannie wybrane z kolekcji, którą BFF gromadzi od lat 80.,i która jest stale eksponowana we włoskich biurach Grupy w Mediolanie i Rzymie. Publikacja stanowiła pierwszy krok w szerszym projekcie mającym na celu promocję kolekcji poza granicami Włoch, poprzez wystawę objazdową po Europie. Dzieła podróżować będą do końca 2023 r., aby następnie znaleźć swoje stałe miejsce w nowej siedzibie Grupy „Casa BFF” [Dom BFF], gdzie powstanie dedykowane muzeum.

Ideą projektu jest pokazanie sztuki jako narzędzia prowadzenia dialogu międzykulturowego, do zachęcania do wdrażania innowacyjnych pomysłów oraz do ich wymiany. Uważamy, że takie podejście jest kluczowe dla rozwoju zarówno firm jak i społeczeństwa. Wystawa, która podróżuje po Europie i odwiedza kolejne miasta (Bratysława, Warszawa, Ateny, Lizbona, Madryt, Paryż i Mediolan), obejmuje większość krajów, w których Grupa BFF obecnie prowadzi działalność. Nasz główny cel to rozpowszechnianie idei sztuki jako czynnika rozwoju.

Mamy nadzieję, że ta wystawa zachęci do nowych inicjatyw i, co oczywiste, wzbudzi ponowne uznanie dla sztuki i kultury Włoch.

Jak powstawała ta kolekcja?

Na samym początku, a był to koniec lat 80., na decyzję o kolekcjonowaniu sztuki wpłynęła przede wszystkim potrzeba wyposażenia siedziby spółki. Zastanawialiśmy się, jak najlepiej wykorzystać przestrzenie w nowym budynku, żeby stworzyć pozytywne i stymulujące środowisko pracy dla naszych pracowników.

Powstanie kolekcji łączy się z historią naszej firmy: na początku wypracowane zyski nie były dzielone, a spółka znajdowała się w fazie szybkiego rozwoju. Dzięki temu dostępne były środki finansowe, które można było zainwestować w kolekcję włoskiej sztuki - "Made in Italy".

Dziś uważamy, że nasza kolekcja jest dziedzictwem, którym można dzielić się z innymi. Jest sposobem na oddanie czegoś ważnego, na odwdzięczenie się społeczności, w której BFF działa. Ta kolekcja właśnie staje się wspólnym dobrem.

Dla kogo jest ta wystawa?

Wystawa otwarta jest dla wszystkich ludzi, ciekawych życia - dla dorosłych, nastolatków i dzieci. Pokazuje prace artystów, którzy niosą ze sobą różny bagaż historyczny i kulturowy, a których cechuje silne pragnienie innowacji, odkrycia, zrozumienia.

Pomyśl o dziecku uczącym się ze słów i utworów Enrico Baja: "W świecie, w życiu i w naturze wszystko jest kolorem. Każdy materiał, w rzeczywistości, jest kolorem, każdy przedmiot. I te przedmioty są często dużo bardziej autentyczne niż kolory wyciskane z tubki".

Dla każdej wystawy tworzymy katalogi, z różnymi okładkami, treściami, cytatami i udostępniamy je bezpłatnie w czasie trwania wydarzenia. Katalogi są kolekcjonerskie i różnią się w zależności od miasta: katalog z Bratysławy różni się od tego z Warszawy. Publikacje redagowane są w trzech językach: angielskim, włoskim i lokalnym. Celem publikacji jest podkreślenie roli sztuki w społeczeństwie, jako autentycznej reprezentacji historii i przestrzeni interakcji kulturowej. Z tego powodu zapewniamy również bezpłatny wstęp dla zwiedzających.

Skąd pomysł na wystawę prac malarskich akurat z tego okresu w sztuce?

Wystawa prezentuje wybór prac włoskich artystów, które pochodzą z prywatnej kolekcji sztuki współczesnej Fundacji Farmafactoring. Fundacja jest organizacją non-profit. Założona została w 2004 roku przez BFF. Jej celem jest promowanie działalności badawczej oraz inicjatyw kulturalnych i społecznych.

Kolekcja jest nie tylko hołdem dla sztuki drugiej połowy XX wieku. Stanowi ona integralną część historii i rozwoju Grupy, która zgromadziła ją na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Nasza wystawa nosi tytuł ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art i to właśnie „czynnik artystyczny” czyli „art factor” - ponad dwadzieścia lat temu dał początek temu, co miało stać się kolekcją ponad 250 dzieł sztuki. Zbiór obejmuje prace tworzone od okresu bezpośrednio powojennego do początku XXI wieku. Znajdziemy tu dzieła wielu znakomitych artystów takich jak Valerio Adami, Enrico Baj, Alberto Burri, Hsiao Chin, Mario Schifano, Arnaldo Pomodoro i Joe Tilson.

Warszawska wystawa obejmuje wybór prac, które opisują włoską drogę do pop-artu. Przedstawia ją twórczość Valerio Adamiego, Franco Angelego, Enrico Baja, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardiego, Mario Schifano i Emilio Tadiniego. Począwszy od połowy lat 60. artyści ci angażowali się w tradycję ikonograficzną, przekształcając i przekraczając awangardę oraz techniki stylistyczne z przeszłości. Wykorzystywali przy tym bogate zasoby, często stosowane w celach aktywizmu społecznego i kulturowego. W istocie, wystawa opowiada właśnie tę historię: pragnienie bycia aktywnymi uczestnikami - a nie jedynie świadkami - tych inicjatyw, które tworzą wartość dla społeczeństwa.

Czy kolekcja Fundacji BFF będzie rozszerzana?

Zgodnie z ogólnym planem promowania sztuki jako narzędzia rozwoju i innowacji, podjęto decyzję o włączeniu kolekcji do „Casa BFF” [Dom BFF], czyli obszaru muzealnego. Muzeum będzie gotowe na przyjęcie zwiedzających w 2024 roku. W tej chwili nasze wysiłki skupiają się całkowicie na wystawie objazdowej ART FACTOR – The Pop Legacy in Post-War Italian Art i tworzeniu jej przyszłego "domu".

Czy inwestycja w sztukę jest opłacana w dzisiejszych czasach? Jak dużo można zarobić na sztuce?

Pytanie o inwestowanie w sztukę raczej zadałabym ekspertom w tej konkretnej dziedzinie.

Jeśli jednak mówimy o promowaniu sztuki i kultury, uważam, że dziś kluczowe jest, aby firmy, które w przeszłości inwestowały lub które inwestują w sztukę teraz, dzieliły się swoim dziedzictwem. Niezwykle ważne jest, moim zdaniem, finansowanie lub sponsorowanie specjalnych projektów promujących sztukę w życiu codziennym. Jak mówiłam wcześniej sztuka odgrywa ogromną rolę w podsycaniu wyobraźni, kreatywności, innowacyjności, które są kluczowymi elementami zrównoważonego wzrostu każdej firmy i społeczeństwa.

BFF Banking Group

BFF Banking Group jest wiodącym, niezależnym graczem w Europie, specjalizującym się w faktoringu i zarządzaniu należnościami administracji publicznej, usługach związanych z instrumentami kapitałowymi, płatnościami bankowymi i korporacyjnymi. Grupa działa we Włoszech, Chorwacji, Czechach, Francji, Grecji, Polsce, Portugalii, Słowacji i Hiszpanii. Jest obecna także w Niemczech, Holandii i Irlandii, gdzie oferuje depozyty on-line. Obsługuje w sumie 12 państw w całej Europie. BFF jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Mediolanie. W 2021 r. odnotował skonsolidowany skorygowany zysk netto w wysokości 125,3 mln euro, przy wskaźniku CET1 Grupy na poziomie 16,7% na koniec marca 2022 r. www.bff.com.

Fundacja Farmafactoring

Fundacja Farmafactoring jest prywatną organizacją non-profit, której głównym celem jest promowanie i rozwijanie działalności badawczej w dziedzinie administracji publicznej i sektora opieki zdrowotnej. W całej swojej historii Fundacja przeprowadziła liczne badania, a także sponsorowała ważne niezależne projekty realizowane przez młodych naukowców w dziedzinie ekonomii i systemów opieki zdrowotnej we Włoszech i w całej Europie. Fundacja wspiera i przyczynia się również do licznych inicjatyw kulturalnych i społecznych. www.fondazionefarmafactoring.it/en