Badacze z Uralskiego Uniwersytetu Federalnego z kolegami z Indii na łamach „Journal of Food Engineering” przedstawili pełną nietypowych zalet folię do pakowania spożywczych produktów.

Z jej pomocą można pakować różne rodzaje produktów spożywczych - owoce, warzywa, mięso czy owoce morza. Składa się przy tym z naturalnych składników i w wodzie, w ciągu jednej doby rozpuszcza się aż w 90 proc., a przy tym jest jadalna.

„Stworzyliśmy trzy rodzaje błon do pakowania jedzenia opartych na dobrze znanym naturalnym, otrzymywanym z morskich glonów biopolimerze - alginianie sodu - wyjaśnia jeden z autorów wynalazku, Rammohan Aluru. - Jego cząsteczki mają taką właściwość, że formują błony. Alginian sodu jest obiecującą makrocząsteczką z możliwością tworzenia błon przez hydrolizę i w dużych ilościach występuje w ścianach komórkowych w połączeniu z różnymi solami. Największą zaletą alginianu sodu jest to, że w środowisku wodnym zachowuje się jak płynny żel” - kontynuuje naukowiec.

Badacze połączyli alginian z naturalnym przeciwutleniaczem - kwasem ferulowym, co umożliwiło uzyskanie podwójnej korzyści. Po pierwsze nadało to folii wytrzymałość, a po drugie sprawiło, że przedłuża ona przydatność opakowanych produktów do spożycia. „Pożywienie dłużej pozostaje świeże dzięki składnikowi, który spowalnia proces utleniania” - podkreśla jeden z naukowców prof. Grigory Zyryanov.

Dodatkowo naukowcy mogą dodać naturalne substancje, które także poprawią możliwości przechowywania produktów. "Czosnek, kurkuma i imbir zawierają substancje, które mogą zapobiegać roznoszeniu wirusów” - twierdzi badacz.

Kolejną zaletą jest prostota wytwarzania folii, które nie wymaga szczególnych, nowego typu urządzeń. „Folię można wytwarzać np. w fabryce polimerów. Jedynym warunkiem jest spełnienie standardów odpowiednich dla żywności. Jeśli w pobliżu znajduje się niewyczerpane źródło glonów czyli ocean, wytwarzanie takich błon nie będzie trudne” - mówi prof. Zyryanov.

Więcej informacji na stronach:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/ufu-sce032221.php

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0260877421000911?via%3Dihub (PAP)

autor: Marek Matacz