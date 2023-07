Jak przewiduje Krajowa Służba Pogodowa (NWS) "kopuła" powietrza nagrzanego do ponad 40 st. C będzie rozszerzać się w kierunku północno wschodnim i wschodnim obejmując tereny Wielkich Nizin i docierając do Środkowego Zachodu USA.

Temperatura w stolicy stanu Arizona - Phoenix może osiągnąć 46 st. C. W piątek słupek rtęci przekroczył tam poziom 43 st. C. już 22 dzień z rzędu. Jest to już obecnie najdłuższy okres rekordowych upałów od początku regularnych obserwacji meteorologicznych.

Dla mieszkańców miasta, zwłaszcza najuboższych i bezdomnych zorganizowano specjalne klimatyzowane pomieszczenia z chłodnym powietrzem.

W Kalifornijskiej Dolinie Śmierci temperatura powietrza zbliża się do 47 st. C. Część meteorologów spodziewa się, że pobity tam zostanie rekord najwyższej kiedykolwiek zmierzonej na Ziemi temperatury - 56,6 st. C zanotowany w 1913 r. Niektórzy eksperci kwestionują jednak dokładność tego pomiaru. (PAP)