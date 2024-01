Europa ma już doświadczenie w badaniach planety Wenus, po misji sondy Venus Express, która w latach 2005-2014 wykonała mapę całej atmosfery planety. Teraz Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) planuje wysłanie nowej sondy kosmicznej do Wenus. Projekt nosi nazwę EnVision i - poza badaniami atmosfery - ma zbadać planetę w całości. W szczególności ma pozwolić poznać interakcje pomiędzy wnętrzem planety, jej powierzchnią i atmosferą.

Na Wenus za 7 lat

Sonda EnVision zostanie wystrzelona w 2031 roku, a gromadzenie danych naukowych nastąpi nie później niż w 2035 roku. Wystrzelenie sondy nastąpi przy pomocy rakiety Ariane 6 z europejskiego kosmodromu w Kourou w Gujanie Francuskiej. Podróż do Wenus potrwa 15 miesięcy, a następnie kolejne 15 miesięcy będzie potrzebne na hamowanie przy pomocy atmosfery planety, aby w końcu wejść na docelową orbitę naukową na wysokości od 240 do 540 km, z okresem obiegu 94 minut. Planowany czas badań naukowych to 4 lata ziemskie.

Partnerem w tym projekcie jest amerykańska agencja kosmiczna NASA. Misja EnVision będzie uzupełniać planowane misje amerykańskie VERITAS i DAVINCI+.

Badanie zmarszczek w czasoprzestrzeni

Drugi z zaakceptowanych do realizacji projektów to Laser Interferometer Space Antenna (LISA), czyli pierwsze kosmiczne obserwatorium do wykrywania fal grawitacyjnych. Te „zmarszczki w czasoprzestrzeni” są emitowane w trakcie takich zdarzeń, jak kolizje dwóch czarnych dziur.

Projekt LISA jest kontynuacją doświadczeń z misji LISA Pathfinder, którą ESA wystrzeliła w 2015 roku, aby przetestować technologię przeznaczoną dla LISA. Główna faza misji LISA rozpocznie się w 2035 roku. Wystrzelone mają być trzy sondy kosmiczne, które będą lecieć w kosmosie w formacji trójkąta, oddalone od siebie o 2,5 milionów kilometrów, w odległości około 50 milionów kilometrów od Ziemi. LISA będzie wykrywać fale grawitacyjne poprzez analizę subtelnych zmian odległości pomiędzy swobodnie unoszącymi się kostkami umieszczonymi w każdym statku kosmicznym.

Wstępny wybór projektu EnVision nastąpił w 10 czerwca 2021 r., a projektu LISA w dniu 20 czerwca 2017 roku. Natomiast najnowsza decyzja oznacza, że może rozpocząć się budowa sond kosmicznych.

Do Europejskiej Agencji Kosmicznej od 2012 roku należy Polska. (PAP)