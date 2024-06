Na razie metoda ta jest testowana na 20 nosorożców, którym przed kilkoma dniami wstrzyknięto w rogi radioaktywny materiał. Radioaktywność zastosowanej dawki jest na tyle niska, że nie ma wpływu na zdrowie zwierzęcia.

Reklama

Wykrywanie promieniowania w zabezpieczeniu granic

„To znacznie ułatwi przechwytywanie rogów przemycanych przez nasze granice, ponieważ większość przejść, zwłaszcza na lotniskach i w portach morskich, już posiada system wykrywania promieniowania, zainstalowany w ramach zwalczania terroryzmu” - tłumaczy zarządzający projektem prof. James Larkin z uniwersytetu Witwatersrand w Johannesburgu.

Reklama

Jeżeli projekt odniesie sukces, obejmie też słonie, łuskowce oraz inne gatunki fauny i flory. Docelowo na przejściach granicznych RPA pojawić się ma 11 tys. detektorów.

Skala problemu kłusownictwa nosorożców w RPA

RPA ma największą populację nosorożców na świecie, liczącą około 16 tys. osobników. Przyciąga to kłusowników, którzy - jak wyliczono - co 20 godzin zabijają jednego nosorożca dla cennego rogu. Rogi przemyca się głównie do Chin i Wietnamu, gdzie wykorzystywane są w medycynie tradycyjnej. Według organizacji Down to Earth na czarnym rynku ceny rogu nosorożca afrykańskiego mogą sięgać nawet 20 tys. dolarów za kilogram.(PAP)

tebe/ akl/