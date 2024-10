Badania przeprowadzone przez naukowców w Chinach, są pierwszym przypadkiem, w którym zaobserwowano „sprzężenie neuronowe” między różnymi gatunkami – podaje serwis The Conversation. Sprzężenie neuronowe ma miejsce, gdy aktywność mózgu dwóch lub więcej osób dostosowuje się podczas interakcji. W przypadku ludzi jest to często odpowiedź na rozmowę lub opowiadanie.

Nauka w służbie synchronizacji mózgu

Sprzężenie neuronalne zaobserwowano, gdy członkowie tego samego gatunku wchodzą w interakcje. Na razie wykryto je u myszy, nietoperzy, ludzi i innych naczelnych. To połączenie mózgów ma wielką wagę w kształtowaniu reakcji podczas spotkań społecznych. Może też skutkować złożonymi zachowaniami, takimi jak poprawa pracy zespołowej lub uczenia się. Nie byłoby to możliwe w izolacji.

Kiedy gatunki społeczne wchodzą w interakcje, ich mózgi tworzą „połączenie”. Ale ten przypadek, w którym dzieje się to między różnymi gatunkami, prowadzi do interesujących rozważań na temat subtelności relacji człowiek-pies i może pomóc nam lepiej zrozumieć siebie nawzajem.

Relacja pies-człowiek jest wyjątkowa

Pies był jednym z pierwszych zwierząt udomowionych przez ludzi. Psy są dla nas nie tylko towarzyszami, ale pełnią również kluczowe role w naszym społeczeństwie, w tym wsparcie terapeutyczne, wykrywanie chorób oraz ochrona i wypas zwierząt gospodarskich. Dzięki bliskości z ludźmi psy rozwinęły imponujące umiejętności, w tym zdolność rozpoznawania i reagowania na nasz stan emocjonalny.

Badanie EEG na psach i ludziach

W ostatnim badaniu naukowcy badali sprzężenie neuronowe za pomocą sprzętu do rejestrowania aktywności mózgu zwanego nieinwazyjną elektroencefalografią (EEG). Naukowcy zbadali, co działo się z sygnałami neuronowymi, gdy psy i ludzie byli odizolowani od siebie oraz w obecności siebie nawzajem, ale bez patrzenia na siebie. Następnie pozwolono psom i ludziom wchodzić ze sobą w interakcje.

Kiedy psy i ludzie patrzyli na siebie, a psy były głaskane, ich sygnały mózgowe synchronizowały się. Wzorce mózgowe w kluczowych obszarach mózgu związanych z uwagą dopasowały się zarówno u psa, jak i u człowieka. Psy i ludzie, którzy lepiej się poznali w ciągu pięciu dni badania, mieli zwiększoną synchronizację sygnałów neuronowych. Głębokość relacji między ludźmi i psami może wzmocnić sprzężenie neuronalne.

LSD pomaga w synchronizacji fal mózgowych

Naukowcy zbadali również potencjalny wpływ różnic w mózgu na połączenia neuronowe. Dokonali tego poprzez włączenie do badania psów z mutacją w genie o nazwie Shank3, która może prowadzić do upośledzenia połączeń neuronowych w obszarach mózgu związanych z uwagą. Mutacje w Shank3 są również związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu u ludzi. Badane psy z mutacją Shank3 nie wykazywały takiego samego poziomu dopasowania sygnałów mózgowych do ludzi, jak te bez mutacji.

Jednakże, gdy naukowcy podali badanym psom z mutacją Shank3 pojedynczą dawkę LSD, wykazały one zwiększony poziom uwagi i przywróciły sprzężenie neuronalne z ludźmi. Wiadomo, że LSD promuje zachowania społeczne u myszy i ludzi, choć oczywiście istnieją etyczne wątpliwości dotyczące takiego leczenia.