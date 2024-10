W nowym badaniu opublikowanym w The International Journal of Astrobiology, zespół naukowców sugeruje, że astronauci mogliby zamiast tego korzystać z nietypowego źródła pożywienia: asteroid. Jak zauważa New York Times, naukowcy nie sugerują, że kosmiczni podróżnicy powinni chrupać prawdziwe skały. Pomysł polega na rozbiciu asteroidy przy użyciu kombinacji procesów chemicznych i fizycznych przed podaniem zawiesiny pożytecznym bakteriom.

Żywność dla astronautów z asteroid i bakterii

Mikroby te mogłyby następnie przekształcić okruchy asteroidy w „biomasę”. Zespół naukowców został zainspirowany badaniami Departamentu Obrony USA nad sposobami recyklingu plastikowych pojemników, w których przechowywane są wojskowe racje żywnościowe oraz sposobami na przekształcenie ich w bardziej odżywczą i smaczniejszą żywność.

W dużym uproszczeniu, zespół szukał sposobów na przekształcenie węgla w coś, co przypomina żywność. „Co by się stało, gdybyśmy karmili mikroby świeżym, nieskazitelnym meteorytem?” – powiedział NYT Annemiek Waajen, badacz podoktorancki z Vrije Universiteit Amsterdam.

Doświadczenia w służbie nauki

Zanim jednak astronauci będą mogli zacząć wcinać soczystą papkę z asteroidy, naukowcy mają jeszcze wiele do zrobienia. Naukowcy nie mają jeszcze pojęcia, czy powstała biomasa jest toksyczna, czy nie. Ale naukowcy są podekscytowani możliwością przetestowania tego pomysłu na sobie. „Już obiecałem, że będę pierwszym, który weźmie gryza” – powiedział NYT współautor i profesor inżynierii z Western University w Ontario, Joshua Pearce.