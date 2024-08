Humbaki zaskakują naukowców. Stworzyły wyjątkową technikę polowania!

Humbaki, czyli długopłetwce oceaniczne (Megaptera novaeangliae), zaskoczyły naukowców swoją zdolnością do tworzenia narzędzi. Badacze z Uniwersytetu Hawajskiego i Alaskańskiej Fundacji Wielorybów odkryli, że walenie te precyzyjnie wykorzystują bąbelki wody do polowania, co czyni je jednym z niewielu zwierząt na świecie, które tworzą własne narzędzia.