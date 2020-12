Powyższa wartość jest pomniejszona o liczbę zwróconych egzemplarzy (w wersji cyfrowej i pudełkowej), aczkolwiek nie poznaliśmy dokładnych danych na ten temat.

Sony Corp. wycofało grę z PlayStation Store z powodu licznych błędów, natomiast Microsoft zaoferowało wszystkim użytkownikom Xboxa możliwość oddania gry i pełny zwrot pieniędzy.

Analitycy Morgan Stanley negatywnie oceniają perspektywy CDP w zakresie wdrażania harmonogramu poprawek do jego szlagierowego tytułu.

Rynek spodziewał się, że CD Projekt sprzeda do 24 grudnia 16,4 milionów kopii gry. Obecna sprzedaż stanowi około połowę prognozowanej przez analityków przeankietowanych przez Bloomberga rocznej sprzedaży (ankieta została przeprowadzona przed usunięciem „Cyberpunka 2077” z PS Store).

Gra CD Projektu miała ponad 8 milionów przedpremierowych zamówień i pobiła pierwszego dnia sprzedaży historyczny rekord (w wersji na PC). Potem zaczęły się problemy z błędami technicznymi i gwałtownym spadkiem ceny akcji polskiego studia.

Analityk MBanku Piotr Bogusz prognozuje, że sprzedaż netto gry wzrośnie do końca tego roku do 14,5 mln, a na koniec następnego osiągnie 30,5 mln. Liczbę zwrotów szacuje na około 3 miliony. – Wygląda na to, że większość zwrotów mamy już za sobą – ocenia analityk.

„Cyberpunkowi” daleko do najlepiej sprzedających się gier w historii. Pierwsze miejsce w tym zestawieniu zajmuje „Minecraft” (około 200 mln sprzedanych egzemplarzy, data premiery: 2011). Podium zamykają „Grand Theft Auto V (135 mln. 2013) oraz „PlayerUnknown’s Battlegrounds (70 mln, 2017).