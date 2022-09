Jaki rodzaj żartu bawi publicystów TVP ? Prowadzący „W tyle wizji” wspominali lata 60. i Kabaret Owca Jerzego Dobrowolskiego, którego teksty (pisał tam również m.in. Stanisław Tym) wygłaszali Wojciech Pokora, Jerzy Turek czy Andrzej Stockinger. Owca miała „Numer polityczny”, który miał być niby prowokacją niepasującą do występu – o co spierali się satyrycy, rozśmieszając widzów – a okazał się wiązanką popularnych pieśni radzieckich. I na tym dowcip polegał: na śpiewaniu po rosyjsku. – Przeleciało, i z głowy. A tyle gadania było – spuentowali numer kabareciarze, a publiczność konała za śmiechu. Podobnie zarykiwała się widownia na Neo-Nówce, tylko to inne czasy, inne tematy do dyskusji, inne kabarety.