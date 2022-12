Fabularne gry planszowe (RPG), w których uczestnicy wcielają się w role, mają pozytywny wpływ na interakcje społeczne oraz mogą przyczyniać się do zmniejszenia zaburzeń lękowych – informują naukowcy z Harrisburg University of Science and Technology w stanie Pensylwania (USA).

Ich wnioski opublikowano w piśmie „Social Work with Groups”. Reklama Gry planszowe to popularny sposób spędzania wolnego czasu. Okazuje się, że oprócz funkcji czysto rozrywkowej mogą mieć skuteczne działanie terapeutyczne. W badaniach wzięło udział 25 osób, które grały w pięć gier – trzy z nich miały charakter terapeutyczny (zawierały elementy terapii poznawczo-behawioralnej). Spotkania uczestników odbywały się raz w tygodniu przez 3 miesiące. Zarówno typowe gry fabularne, jak i te z elementami terapeutycznymi pozytywnie wpłynęły na dobrostan psychiczny badanych osób. Po przeanalizowaniu wypełnionych przez uczestników testów i kwestionariuszy, zaobserwowano, że nastąpiło u nich zmniejszenie ogólnych zaburzeń lękowych, fobii społecznej, a także poprawa jakości interakcji z innymi ludźmi. Autorzy podkreślają, że są to badania eksploracyjne z małą liczbą uczestników, dlatego liczą na to, że uda im się kontynuować prace z udziałem większej grupy. koc/ agt/ Roma Bojanowicz Reklama KOMPLET PODATKI 2023 Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet … Tylko teraz 469,00zł Przejdź do sklepu Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję